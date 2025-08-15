Очікується, що Трамп приземлиться в американському штаті приблизно через вісім годин, а це означає, що його саміт з російським диктатором може бути відкладено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telelegraph.

Дивіться також Вигідні угоди та ілюзія поступок: у Sky News розповіли, чим Путін "спокушатиме" Трампа на Алясці

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна?

Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон на північній околиці найбільш населеного міста Аляски – Анкориджа. Саміт між Путіним і Трампом має відбутися об 11:30 за місцевим часом (о 22:00 за Києвом).

Трамп вже вилетів на Аляску: відео з соцмереж