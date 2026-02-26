На цьому в етері 24 Каналу наголосив військовий оглядач Іван Тимочко, додавши, що окрім присутності там російських військових кораблів там є ще аеродром, значна кількість радіолокаційних станцій.

Дивіться також "Ховаються" від ЗСУ: агенти "Атеш" знайшли новий об'єкт на базі Чорноморського флоту Росії

На що вказує ймовірне попередження з боку США?

Військовий оглядач пояснив, що "Новоросійськ" має великі прилеглі території з низкою об'єктів там. Він зазначив, що цей порт внесений до Міжнародної системи торгівлі, однак підкреслив, що у список таких підприємств він вносився до того, як Росія стала агресором і почала використовувати його як військовий порт під час війни проти України.

Це у будь-якому випадку легальна ціль. Не знаю, чому з'явилась така ідея про казахський нафтопровід. Можливо, там десь стирчать "вуха" Трампа, чи його зятя чи сина,

– припустив Тимочко.

До відома! Стефанішина, посол України у США, нібито пояснила, що була інформація від американців про те, що атаки українськими дронами на Новоросійськ мали негавтиний вплив на американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. Вашингтов дав зрозуміти Києву, що атаки по цьому російському порту не повинні завдавати шкоди активам США.

На його думку, вся ця ситуація дає позитивний сигнал. Адже, з його слів, це означає, що Путіну дуже болить від цих атак, що він аж звернувся з проханням до Трампа повпливати на Україну. Тимочко вважає, що захист російського бізнесу для американського президента може перетворитися у проблему.

Анкоридж (місце зустрічі Трампа і Путіна влітку 2025 року – 24 Канал) з'їв чимало його рейтингу. Будуть політичні баталії, які можуть коштувати йому балів. Може навіть плачевно обернутися у вигляді майбутнього імпічменту. Якщо не він, то його оточення це питання доволі серйозно досліджуює,

– впевнений Тимочко.

Підсумовуючи, військовий оглядач не виключає, що певні попередження і звернення від США були щодо атак по "Новоросійську", але навряд чи вони винесені на порядок денний міжнародної дипломатії, офіційних зобов'язань. Це скоріше питання "внутрішньої кухні".

Атаки на Новоросійськ: останні новини