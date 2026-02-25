Йшлося не про прохання зупинити удари по російській інфраструктурі, а про попередження щодо обмеження шкоди американським активам. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина "Суспільному".

Що розповіла Стефанішина?

Після атак безпілотників на нафтовий об’єкт у місті Новоросійськ (Росія) Сполучені Штати висловили Україні офіційний демарш.

За словами Стефанішиної, звернення надійшло від Державного департаменту США після того, як удари зачепили об’єкти, пов’язані з транспортуванням нафти, у тому числі через інфраструктуру, що використовується для експорту казахстанської сировини через Чорне море.

Ми чули, що українські атаки на Новоросійськ вплинули на деякі американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. І ми чули від Державного департаменту, що нам слід утримуватися від, знаєте, нападів на американські інтереси,

– сказала посол Ольга Стефанішина.

Ключове – демарш стосувався захисту економічних інтересів США, а не вимоги зупинити атаки на російські військові чи стратегічні цілі.

Йдеться про термінали, через які транспортується нафта з Казахстану. Частина цієї інфраструктури має зв’язки з міжнародними компаніями та контрактами, де присутні американські інтереси.

У Вашингтоні дали зрозуміти, що:

удари не повинні завдавати шкоди американським активам;

необхідно мінімізувати ризики для глобальних енергетичних ланцюгів;

США уважно відстежують наслідки атак по портовій інфраструктурі в регіоні Чорного моря.

Водночас жодних публічних заяв про зміну політики підтримки України не пролунало.

Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не почувається покинутою американським урядом. За її словами, співпраця у сфері безпеки, санкцій та дипломатичної підтримки триває.

Ми не відчуваємо, що США нас залишили. Робота продовжується,

– зазначила дипломатка.

Вона також підкреслила, що Україна веде війну проти російської агресії та має право завдавати ударів по військовій та стратегічній інфраструктурі держави-агресора.

Що відомо про порт у Новоросійську?