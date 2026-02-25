Також він вкотре наголосив, що повномасштабного вторгнення не сталося б, якби він залишався главою держави. Про це Трамп сказав під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу США.

Яку заяву зробив Трамп?

Під час промови американський лідер заявив, що Вашингтон "дуже наполегливо працює", аби покласти край війні Росії проти України.

І ми дуже наполегливо працюємо, щоб закінчити війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де двадцять п’ять тисяч солдатів гинуть щомісяця. Подумайте про це – двадцять п’ять тисяч солдатів гинуть на місяць. Війна, яка б ніколи не сталася, якби я був президентом, ніколи б не сталася,

– заявив Трамп.

Американський президент також зазначив, що він "ніколи не втрачатиме шансу відповісти на загрозу США там, де зобов'язані це зробити". Саме тому, за його словами, нещодавно американські військові знищили ядерну програму Ірану під час операції "Midnight Hammer"

Інших деталей щодо можливих кроків або форматів завершення війни під час виступу Трамп не озвучив.

Які ще заяви щодо України нещодавно робив Трамп?