Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Як британська розвідка проаналізувала атаку?

Британська розвідка констатувала, що вночі 15 грудня СБУ здійснила "безпрецедентний удар безпілотним підводним апаратом" по субмарині на військово-морській базі в Новоросійську на сході Чорного моря.

"Удар, здійснений за допомогою дрона Sub Sea Baby, ймовірно, завдав значної шкоди підводному човну, залишивши його не здатним самостійно плавати або виконувати завдання", – ідеться в огляді відомства.

Там нагадали, що підводний човен класу "Варшавʼянка" є платформою, яка здатна нести ракети "Калібр", і яка використовувалася для ударів по цілях в Україні, зокрема, як загальновідомо, для атак на Одеську область.

Згідно з даними з відкритих джерел, станом на 18 грудня уражений підводний човен все ще перебував у порту, а інші російські кораблі забрали з військово-морської бази, щоб уникнути подальших ударів по порту.

Успішний удар України, який прорвав багаторівневу оборону Новоросійська, наочно демонструє стрімкий розвиток майстерності та можливостей морських сил України, зокрема у використанні безпілотних систем,

– наголосили у розвідці.

Крім вищезгаданого, у британському відомстві припустили, що подібний удар українських сил може "значно підірвати упевненість російського військового керівництва в заходах захисту Чорноморського флоту Росії".

Що відомо по удар по порту?