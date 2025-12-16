Куди спрямують допомогу Великої Британії?

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал з посиланням на SkyNews.

Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. «Інвестиція Великої Британії у протиповітряну оборону на 600 мільйонів фунтів цього року є критичною допомогою для українців, які захищають свої міста, селища та енергетичну інфраструктуру від варварських атак Росії,

– наголосив Гілі.

Міністр зазначив, що це найбільші протягом року інвестиції Великої Британії в українську систему ППО. І нові можливості, які вони нададуть, допоможуть збивати російські дрони протягом зими.

За ці кошти Київ отримає:

системи протиповітряної оборони;

ракети для ППО;

автоматизовані турелі для збивання дронів.

Постачання озброєння здійснюється зараз і продовжиться наступного року.

Наша місія чітка: підтримувати боротьбу сьогодні, забезпечувати мир завтра. Українці продовжують боротися з величезною відвагою – як військові, так і цивільні,

– додав Гілі.

Важливо! Міністр оборони також розповів, що незабаром у Британії розпочнуть виробляти нові дрони-перехоплювачі Octopus. При цьому тисячі нових безпілотників відправлятимуть в Україну щомісяця.

Що відомо про виробництво дронів у Британії?

Восени Велика Британія та Україна підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він назвав цю угоду історичним прецедентом. Вона дозволить виготовляти українські безпілотники-перехоплювачі на території Сполученого Королівства.

Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,

– зауважив Шмигаль.

Зауважте! Дрони Octopus української розробки працюють на перехоплення "Шахедів", які тероризують населені пункти країни. Їхня ефективність підтверджена у бою.

