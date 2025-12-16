Куди спрямують допомогу Великої Британії?
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає 24 Канал з посиланням на SkyNews.
Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. «Інвестиція Великої Британії у протиповітряну оборону на 600 мільйонів фунтів цього року є критичною допомогою для українців, які захищають свої міста, селища та енергетичну інфраструктуру від варварських атак Росії,
– наголосив Гілі.
Міністр зазначив, що це найбільші протягом року інвестиції Великої Британії в українську систему ППО. І нові можливості, які вони нададуть, допоможуть збивати російські дрони протягом зими.
За ці кошти Київ отримає:
- системи протиповітряної оборони;
- ракети для ППО;
- автоматизовані турелі для збивання дронів.
Постачання озброєння здійснюється зараз і продовжиться наступного року.
Наша місія чітка: підтримувати боротьбу сьогодні, забезпечувати мир завтра. Українці продовжують боротися з величезною відвагою – як військові, так і цивільні,
– додав Гілі.
Важливо! Міністр оборони також розповів, що незабаром у Британії розпочнуть виробляти нові дрони-перехоплювачі Octopus. При цьому тисячі нових безпілотників відправлятимуть в Україну щомісяця.
Що відомо про виробництво дронів у Британії?
Восени Велика Британія та Україна підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Він назвав цю угоду історичним прецедентом. Вона дозволить виготовляти українські безпілотники-перехоплювачі на території Сполученого Королівства.
Планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту нашого неба,
– зауважив Шмигаль.
Зауважте! Дрони Octopus української розробки працюють на перехоплення "Шахедів", які тероризують населені пункти країни. Їхня ефективність підтверджена у бою.
Хто найбільше допомагає Україні із ППО?
Для посилення протиповітряної оборони України ключову роль відіграє програма PURL, як розповів Шмигаль. За його словами, саме ця ініціатива стала одним з основних інструментів забезпечення України ракетами для систем ППО.
Від початку реалізації PURL вона покрила приблизно 75% усіх ракет для комплексів Patriot і близько 90% боєприпасів для інших систем протиповітряної оборони, які надходять до України.
У НАТО повідомили, що в межах закупівель за програмою PURL до кінця року Україна отримає озброєння орієнтовною вартістю близько 5 мільярдів доларів США.
Водночас в Альянсі зауважили, що, попри значні обсяги постачань, Україна постійно потребує додаткових засобів ППО. Тому оборонні компанії країн НАТО нарощують виробничі потужності.