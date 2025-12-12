Коли надійде озброєння?

Озброєння на таку суму має надійти вже до кінця року. Про це повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

За словами представниці НАТО, сьогодні саме механізми PURL дозволяють забезпечити найгостріші потреби української армії.

Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL — це буквально різниця між життям і смертю,

– наголосила Шекерінська.

Вона додала, що наразі постачання зброї до України відбувається активно – логістичні хаби у Польщі та Румунії не припиняють роботу цілодобово.

При цьому посадовиця НАТО зазначила, Україна завжди потребує більше ППО, попри значні обсяги постачань. Тому, щоб покрити дефіцит, оборонні підприємства НАТО збільшують своє виробництво.

Варто знати! У НАТО відзначають, що фінансування для закупівель зброї забезпечують не лише країни Європи, але й Канада, Австралія, Нова Зеландія тощо.

Скільки країн приєдналися до PURL?

Наразі вже 21 країна приєдналася до ініціативи із закупівлі критичного американського озброєння для України, розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ці країни, за словами міністра, зробили зобовʼязання у межах програми на загальну суму 4,18 мільярда доларів .

. Зокрема, лише зустріч міністрів НАТО у Брюсселі на початку грудня принесла близько мільярда додаткових внесків у PURL.

А міністр оборони України Денис Шмигаль зауважив, що програма має особливе значення для посилення протиповітряної оборони України.

Від початку дії ініціативи PURL вона забезпечила близько 75% усіх ракет для систем Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні,

– пояснив Шмигаль.

Зауважте! Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує збільшення внесків у рамках PURL до одного мільярда доларів щомісяця до кінця 2026 року.

Хто зробив внески у PURL останнім часом?