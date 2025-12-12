Дані станом на 1 грудня 2025 року NV повідомили у Головному управлінні розвідки МО України, передає 24 Канал.

Скільки у Росії ракет в запасі?

У листопаді The New York Times публікував заяву міністра армії США Дена Дрісколла про те, що Росія нібито швидко виробляє далекобійну зброю, щоб накопичувати її для атак. Європа тоді сприйняла слова як натяк на необхідність швидко укласти мирну угоду, щоб уникнути підсилення загрози Росії для України та інших держав.

Однак ГУР показав журналістам зворотну динаміку. Попри те, що російський арсенал залишається значним, обсяги ракет, як пише видання, зменшилися у порівнянні з весною.

Журналісти опублікували такий список запасів ворога:

балістичних ракет "Іскандер-М" – понад 200 одиниць;

крилатих ракет "Іскандер-К" – понад 100 одиниць;

гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" – понад 50 одиниць;

крилатих ракет "Калібр" – понад 400 одиниць;

крилатих ракет "Онікс" – близько 700 одиниць;

крилатих ракет X-101 для літаків Ту-160, Ту-95 – близько 150 одиниць;

крилатих ракет X-22/32 – близько 300 одиниць;

гіперзвукових протикорабельних ракет "Циркон" – понад 200 одиниць;

балістичних північнокорейських ракет KN-23 – близько 50 одиниць;

ударних ракет РМ-48У для ЗРС типу С-300ПМ/С-400 – понад 400 одиниць;

керованих ракет Х-69 для літаків Су-30 МК, Су-34, Су-57 – понад 20 одиниць.

Зазначається, що у середині травня 2025 року Росія мала приблизно утричі більше ракет типу "Іскандер-М", "Кинджал", "Іскандер-К", Х-101 та "Калібр".

Скільки зброї виробляє Росія?

Щодо виробництва ракет, то протягом місяця, за даними ГУР, росіяни можуть виробляти:

близько 20 одиниць – "Іскандер-К", "Онікс" та керованих авіаційних Х-35,

понад 100 одиниць – ударних РМ-48У,

понад 50 одиниць – X-101.

близько 30 одиниць – "Калібр"

понад/близько 10 одиниць – "Кинджал", "Калібр", X-32, "Циркон" та керованих авіаційних Х-69.

Як додало видання, темпи з виробництва залишилися майже такими ж, як навесні.

Які успіхи України у виробництві зброї?