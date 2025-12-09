Відповідаючи на питання журналістів в чаті ОП, президент України зазначив, що деталі ракетної програми залишаються засекреченими з міркувань безпеки, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про використання вітчизняних ракет?

У вівторок, 9 грудня, Зеленський розповів про розширення українського арсеналу та застосування нових вітчизняних ракетних систем у війні з Росією. Серед них – "Довгий Нептун", "Паляниця" та "Фламінго", які вже мають успіх на фронті. Окремо Зеленський повідомив про початок бойового застосування власної балістичної ракети "Сапсан", над якою тривалий час працювали українські технологи.

Нептуни дійсно дуже добре працюють, і є моменти, коли наш ворог вважає, що було застосування Нептунів, і нехай так і продовжує вважати,

– сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що через воєнні ризики ракетна програма не розкривається, щоб росіяни не знали "всі прецеденти та деталі".

Про успішні випробування та розробка можливостей для масового виробництва ракети "Сапсан" Зеленський розповідав ще у червні 2025 року.

За даними The Times, ракета здатна нести до 480 кілограмів вибухівки та має значно більшу потужність ніж американські ATACMS. Швидкість вітчизняного "Сапсана" у 5 разів перевищує швидкість звуку. Попри відсутність офіційних характеристик ракети, експерти припускають що її дальність може сягати приблизно 500 кілометрів.

Куди вже встигли влучити вітчизняні ракети у Росії?