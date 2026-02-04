Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель знову вийшла в ефір з черговою порцією викриттів щодо свого колишнього шефа Андрія Єрмака.

Цього разу вона звинуватила його в практиці окультних практик і заявила про можливий вплив цього фактору на переговорний процес щодо завершення війни та інші надважливі питання.

24 Канал розповідає про ці звинувачення, згадує схожі приклади з історії та дає оцінку словам і вчинкам самої Юлії Мендель. Розібратися в цій містиці нам допомагає політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

Хто така Юлія Мендель і як потрапила в ОП?

Юлія Мендель – українська журналістка та публіцистка, а нині – письменниця та блогерка. Вона закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за фахом філологія і згодом там само захистила дисертацію. Спеціальної журналістської освіти Юлія не має, проте, це не є великою перешкодою і не вважається моветоном.

Цікаво, що про свій аспірантський досвід вона згодом написала статтю-викриття, в якій зізналася, що отримала диплом за хабар у 200 доларів. А згодом судилася через це з власним науковим керівником (успішно).

Юлія починала кар’єру на телебаченні, працювала в кадрі (репортерка) і за кадром (редакторка) на відомих і популярних каналах – ICTV та Еспресо TV, була кореспонденткою телеканалу 112 Україна в США та журналісткою міжнародної редакції на Інтері. Паралельно дописувала як фрилансер для відомих західних видань The New York Times, Politico Europe та інших. Навчалась та стажувалась на престижних міжнародних програмах, зокрема, в Єльському університеті.



Юлія Мендель і Володимир Зеленський / Фото з інстаграму Мендель

Це дійсно достойне резюме, принаймні на папері. Можливо, саме воно стало вирішальним аргументом для призначення Юлії Мендель на посаду прессекретарки президента Зеленського, обраного у 2019 на загальній емоційній хвилі надмірних очікувань.

При цьому є питання щодо конкурсу на посаду та його прозорості. Фаворитом тривалий час вважалася нинішня головредка "Української правди", проте, з поміж 4 000 резюме було обрано не її, а Юлію Мендель.

Посада прессекретаря президента України – складна й навіть може вважатися "проклятою". Далеко не всім під силу її потягнути. І тут варто сказати, що Юлія Мендель із цим завданням не впоралась. Точніше – провалила його. Вона одразу опинилася в центрі скандалів і чуток, а її атаки на журналістів, недоречний пафос (якому позаздрив би й сам Арестович) і неспроможність налагодити нормальну комунікацію стали стандартом того, як не треба робити.



Легендарні фото Юлії Мендель з Володимиром Зеленським / Скриншот зі сторінки Мендель на фейсбуці

Під час роботи прессекретаркою Зеленського Мендель не відмовилася від журналістики, але її статті змінили тональність – від викриттів проблем і пороків українського суспільства вона перейшла на "духопідйомні" тексти про те, як все добре вже зараз, а згодом буде ще краще.

Ви нікого не штовхали, Юль?

– Володимир Зеленський тролить Юлію Мендель під час великого брифінгу 1 жовтня 2019 року, обігруючи скандал зі штовханням журналістів.

В якийсь момент "зашкварів" і недолугих спроб їх погасити стало настільки багато, що Юлію Мендель прибрали з посади й призначили куди тактовнішого Сергія Никифорова, який залишається на цій посаді й досі.

Мендель одразу після звільнення спробувала монетизувати свій успіх і швидко написала автобіографію про власний досвід роботи в Офісі Президента. Книга під назвою "Кожен із нас – Президент" – сенсацією не стала, але привернула до себе увагу "фанклубу" Мендель. Її розкритикували за поверхневість, "облизування" президента, перебільшення власної ролі в політичних процесах, неповагу до Революції Гідності, маніпуляції та заангажованість. А головне – вона була нецікавою та відверто слабенькою.

Помилки літературного дебюту Юлія Мендель спробувала виправити у своїй другій книзі – англомовній The Fight of Our Lives 2022 року. Вийшло краще, ця книга вже мала непогані рецензії за кордоном.

Чому Мендель атакує Єрмака?

Українці знову згадали про Юлію Мендель наприкінці 2025 року, коли вона несподівано увірвалась до ефіру Власти Лазур на "Радіо Свобода", щоб розповісти про свого колишнього шефа – Андрія Єрмака. Саме він звільнив Юлію Мендель навесні 2021 року та дав старт її кар'єри літераторки.

Нині ж Єрмак сам був звільнений та опинився поза держслужбою, незрозумілий і проклятий буквально всіма. Колишня підлегла в боргу не лишилася і додала шефу потужного медійного копняка. Інтерв’ю у форматі "зривання покровів" стало вірусним, але не через те, що Єрмак – такий поганець (до речі, а де кримінальні справи, на які всі так старанно натякали?), а саме через манеру висловлюватись Юлії Мендель і дисонанс між її словами та високою посадою, яку вона недовго, але все ж обіймала.

Що Мендель сказала про магічні ритуали Єрмака?

Грудневого успіху Юлії Мендель, видно, виявилось замало, тому вона вирішила добити Єрмака та остаточно зіпсувати йому анонсовану ним же підготовку до вирушення на фронт.

Той самий пост Юлії Мендель:

31 січня 2026 у себе на фейсбуці вона дала потужну аналітику про окультні практики Офісу Президента та особисто Андрія Єрмака.

Пані Мендель розповіла, що Єрмак є прихильником чорної магії, вірить у потойбічні сили та на посту голови Офісу Президента (або, як каже Стів Віткофф – віцепрезидента України) активно залучав іноземних чаклунів Ізраїлю, Грузії та "якоїсь країни Латинської Америки" для проведення магічних ритуалів, за підсумками якої ухвалював надважливі політичні рішення:

…Єрмак міг би працювати з професіоналами в політиці та економіці, читати книжки й розвивати навички політика/чиновника. Натомість він намагався блокувати чи використовувати енергії інших людей, як він собі це уявляв. Не здивуюся, що більшість статистики була теж понівечена під його керівництвом… Розумію, що в політиці одними мізками не виграти. Але і без них – теж нікуди.

Також Мендель заявила, що Єрмак – не єдиний в українській політиці, хто є схильним до магічного мислення, але буквально наступним підтвердила, що і сама практикує таке, але з правильного боку, тобто "світлої сторони":

Сьогодні, коли країна сидить без тепла, світла, без базових потреб, ми можемо всі тільки посміятися з цієї магічної "політики", якщо є на це сили. Однак скажу, що в українській політиці Єрмак – далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали… Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер буде дзеркалитися тобі. А Бог сильніший. Був. Є. І завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку.

Цікаво, що в згаданій вище книзі Мендель була геть іншої думки про Єрмака.



Заяви Мендель січня 2026 дуже контрастують з тим, як вона хвалила Єрмака у власній книзі / Фото з фейсбуку викривачки

Ось, що вона писала про Андрія Єрмака та його попередника Андрія Богдана:

Якби двох Андріїв, які керували Офісом президента, побачити разом, це було б видовище не для слабкодухих. Побачивши Єрмака, Богдан перетворювався в хамуватого люмпена, який вигукує несумісні з логікою пропозиції. Єрмак відмовчувався, поводячись як родовитий аристократ, тільки іноді реагуючи на безумство тезки...

Або ще: Складно уявити собі більш віддану поставленим цілям людину і з більш оригінальними підходами. Іноді в поїздках він (Єрмак, – 24 Канал.) жертвував сном, думаючи про те, як виправити ситуацію, і знаходив найбільш несподівані та правильні рішення… До того ж Єрмак був єдиним в команді, хто дійсно працював над тим, щоб стати досвідченим дипломатом Тепер же оригінальні підходи від того, хто наполегливо працює над тим, щоб стати досвідченим дипломатом, виявились "крінжем", а сам Єрмак, за словами Мендель, – "людиною без мізків".

Що не так із Мендель?

Цим постом Юлія знову зірвала ва-банк – понад 1 600 вподобайок, понад 700 коментарів і стільки ж поширень. Допис викликав велику дискусію в експертному середовищі й просто спровокував чимало мемів у соцмережах.

Найкращим, мабуть, став каламбур "Андрій Відьмак", який обігрує прізвище колишнього голови патронажної служби Зеленського та культового героя фентезі з романів Анджея Сапковського.

Посміялися і з Єрмака, і з Мендель. Хтось згадав купу браслетів та різних амулетів, які носив Єрмак на зап'ястях, навіть на важливих міжнародних зустрічах. Хтось зацікавився персоною невідомого "міністра", який прибіг до "самої Мендель", щоб розповісти страшні новини про її шефа.



Андрій Єрмак і дивні браслети, які стали його "фішкою" і дали привід для пліток / Фото Офісу Президента

Хтось припустив, що це міг колишній голова Мінкульту Володимир Бородянський, який до свого швидкоплинного відрядження в уряд працював на телебаченні і як керівник каналу СТБ був дотичним до шоу "Битва екстрасенсів". А потім вже як міністра публічно це шоу захищав і обґрунтовував його неймовірну суспільну користь допомогою поліції.

Деякі вирішили обійтися без жартів і звернули увагу, що до своїх атак на Єрмака Мендель натякала в соцмережах, що Україна несе відповідальність за страждання цивільних через російські обстріли, бо, бачте, ЗСУ обстрілюють терени Росії.

Історії надходять звідусіль від знайомих, родичів та друзів. Соціальні мережі вибухають розповідями про життя за мінусових температур без електрики, іноді без опалення чи води. Наше керівництво продовжує звинувачувати Путіна та Захід у недостатньому постачанні ракет і постійно підтверджує нові удари глибоко всередині Росії, які не мають жодного близького впливу, подібного до того, що відчувався в Україні… Багато людей запитують, чи варта ця стратегія перенесення війни на Росію страждань, які зазнає українська нація,

– Юлія Мендель дає аналітику в англомовному треді в соцмережі Х.

Чи правдиві звинувачення Мендель?

Чи правдиві звинувачення Мендель? Якщо коротко – ми не знаємо. Сам Єрмак мовчить, він навіть закинув свій доволі популярний телеграм-канал і більше не робить постів з емоджі. Не прибіг і не взяв на себе відповідальність і згаданий Мендель невідомий журналіст, який нібито бачив Єрмака на цвинтарі за чимось дивним і непоказним. Нікому більше не розповідає страшних історій про Єрмака невідомий міністр, а "навіть народний депутат" – лише хайпує, але без фанатизму.

Повертаючись до серйозного обговорення теми, Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом чесно каже, що такі заяви Юлії Мендель – відвертий крінж.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Трошки крінжово виглядає, це коли в тебе була можливість говорити від самого початку, ти мовчала… Це вже другий раз у неї. Вона до цього розказувала, що Єрмак там ледь людей не вбиває. Це реально виглядало крінжово. А коли вона розказує такі речі, чесно, я не здивувався…

Відповідаючи на питання 24 Каналу про "фєнєчки" Єрмака політолог говорить, що у того дійсно була якась особлива любов до них, але він не бачить в цьому криміналу.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Я знаю багато чоловіків, які носять подібні речі, Тобто це не є якоюсь проблемою. Не в плані звичайних шкіряних браслетів, це багато хто носить. А в плані якихось червоних стрічок чи якихось подібних речей. Тобто це достатньо поширена історія. І вона прямо масово поширена. Але, розумієте, у Єрмака дійсно є якась своя специфіка. Багато хто звертав на цю його особливість увагу. Людина, яка в достатньо поважному віці... Тому кажуть, що для таких людей взагалі такі речі можуть бути характерними…

"Фєнєчки" – це також крінж, але надмірний. Бо нам, в принципі, вистачило викриттів та інсайдів від анонімів про Єрмака в ЗМІ, які з’явилися за останні місяці. Додавання до цього ще й магії – лише псує. З іншого боку, ніхто не здивується, що таке дійсно відбувається.

Згадайте про РУН-Віру, АллатРа, "Посольство боже" часів космічного мера Києва Черновецького, секту пастора Мунтяна та інших адептів харизматичних культів. Не забудьте про мережу контактерів з космосом під орудою Дмитра Гордона та його легендарні пірамідки.

Дійсно, чимало українських політиків щиро вірять у ворожок, чаклунів, мольфарів та шаманів, а деякі з них платять за це шалені гроші. Ми ж пам’ятаємо віщунів дружини президента Ющенка, старців Януковича тощо.

І тут вони недалеко пішли від власних виборців, які досі щиро вірять у карти таро та накручують рейтинги вже згаданій "Битві екстрасенсів".

Тому, якщо дійсно Єрмак чи хтось ще в Офісі Президента, збирали воду з трупів, палили траву та робили ляльки вуду – це якраз і є реклама, що все це не працює. Ну, або він всіма тими рідинами та амулетами неправильно користувався. Такому, звісно, немає чого робити на Банковій. Сподіваємось, наступник Єрмака зробить висновки.

Ігор Рейтерович підтверджує популярність різного роду езотерики серед українських політиків, але звертає увагу, що не для всіх віра в магію є вирішальним аргументом.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Багато політиків цим реально займаються. Дехто реально вірить, а дехто діє по принципу, що зайвим не буде. Є такий історичний анекдот – нібито колись запитали Нільса Бора (відомий данський фізик, лауерат Нобелівського премії, – 24 Канал) , а навіщо у вас підкова висить? Ви ж фізик, а він каже, як раціональна мислездатна людина, я, звісно, не вірю в те, що вона приносить удачу, а, з іншого боку, якщо вона там висить і принесе вдачу, то чому я, як раціональна мислездатна людина, не повинен цю вдачу прийняти? Так само і з ворожками та мольфарами.

Повертаючись до Мендель і її можливої мотивації діяти крінжово Ігор Рейтерович вказує на можливі особисті причини, а також звертає увагу на її інші публікації в соцмережах.

Ігор Рейтерович політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Я не виключаю, що вона могла просто це розказати, базуючись на якихось їй відомих фактах для того, щоб власне відвернути увагу чи до себе привернути увагу. Може, в неї залишилися гештальти незакриті, щоб такі речі писати. До речі, різні версії ходять, що це Мендель замовили цей злив інформації з метою, щоб, наприклад, відвернути увагу українців від якихось проблем. З іншого боку, я не слідкую особливо за нею. Єдине знаю, що в неї дійсно є великий достатньо Х (колишній твіттер, – 24 Канал) і вона там пише інколи такі речі, через які у нас іноді людей викликають просто на приємну бесіду за чашкою кави в одну відому будівлю на вулиці Володимирській (СБУ – 24 Канал). Ні, не в плані претензій, а просто поговорити: а навіщо ви такі речі пишете? Бо вони "трошки" дивно виглядають з погляду тієї ситуації, в якій перебуває Україна.

Прикладів магічного мислення в сучасному світі безліч, не будемо їх нагадувати, щоб не образити почуття вірян. Про це ми детальніше розповімо в окремому матеріалі. Але нагадаємо, що й відомі політики минулого цим грішили.

Так, португальський диктатор Антоніу Салазар вірив у гороскопи й тримав в штаті спеціальну людину, яка йому давала "правильні розклади".

Свою астрологиню мав і президент США Рональд Рейган, він зблизився з нею після замаху, в якому дивом залишився живим.

Про Распутіна та окультні практики Третього Рейху вам розкаже будь-який просунутий користувач YouTube, а над купанням Путіна в ванні з екстрактом оленячих рогів сміються вже багато років. При цьому ніхто точно не знає, чи дійсно це було, але, дивлячись на лідера росіян і його безумства, легко можна повірити й не в таке.