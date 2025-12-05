Куди підуть виділені кошти?

Про це розповів міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі із словенським колегою Борутом Сайовіцем, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Дивіться також Італія неочікувано призупинила участь у програмі озброєння для України PURL

Він подякував Словенії за участь підтримку у найважливіших напрямках, а особливо в ініціативі PURL.

Це дійсно важлива ініціатива з підсилення наших спроможностей, передусім у галузі ППО. Надзвичайно цінуємо, що Словенія планує виділити близько 43 млн євро до кінця року на цей механізм,

– зауважив Шмигаль.

Очільник Міноборони додав, що на цьом співпраця України зі Словенією не зупиняється. Зокрема, Київ готовий ділитися із союзником досвідом із використання дронів-перехоплювачів, deepstrike та інших типів безпілотників.

Також країни зараз вивчають можливості щодо запуску спільних індустріальних проєктів:

у межах європейської ініціативи EDIP;

в рамках програми SAFE;

на базі "данської моделі" (вона дозволяє партнерам України фінансувати українських виробників зброї, а не купувати вже готову).

На додачу міністри обговорили питання щодо надання тренувального озброєння для підготовки українських військових.

Варто знати! Словенія оголосила, що приєднається до ініціативи PURL ще у жовтні, пише Dnevnik.si. Однак тоді було невідомо, скільки саме виділить країна на зброю для ЗСУ.

Скільки вже країн приєдналися до PURL?

Наразі союзники України зобов'язалися виділити понад 4 мільярди доларів на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи PURL.

Лише цього тижня країни анонсували нові внески:

Норвегія, Польща та Нідерланди – 500 мільйонів доларів;

Німеччина – 200 мільйонів;

Канада – 200 мільйонів канадських доларів.

У підсумку наразі ініціатива вже охопила 21 країну по всьому світу.

Від початку дії ініціативи PURL вона забезпечила близько 75% усіх ракет для систем Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні,

– наголосив Шмигаль.

Важливо! Програма PURL допомагає закуповувати пріоритетне озброєння для ЗСУ у США за сформованим Україною переліком, під керівництвом НАТО.

Хто ще долучився до PURL?