Куда пойдут выделенные средства?

Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи со словенским коллегой Борутом Сайовицем, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Он поблагодарил Словению за участие поддержку в важнейших направлениях, а особенно в инициативе PURL.

Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм,

– отметил Шмыгаль.

Глава Минобороны добавил, что на этом сотрудничество Украины со Словенией не останавливается. В частности, Киев готов делиться с союзником опытом по использованию дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов беспилотников.

Также страны сейчас изучают возможности по запуску совместных индустриальных проектов:

в рамках европейской инициативы EDIP;

в рамках программы SAFE;

на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).

В дополнение министры обсудили вопрос о предоставлении тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.

Стоит знать! Словения объявила, что присоединится к инициативе PURL еще в октябре, пишет Dnevnik.si. Однако тогда было неизвестно, сколько именно выделит страна на оружие для ВСУ.

Сколько уже стран присоединились к PURL?

Сейчас союзники Украины обязались выделить более 4 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Только на этой неделе страны анонсировали новые взносы:

Норвегия, Польша и Нидерланды – 500 миллионов долларов;

Германия – 200 миллионов;

Канада – 200 миллионов канадских долларов.

В итоге на данный момент инициатива уже охватила 21 страну по всему миру.

С начала действия инициативы PURL она обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО, которые поставляются Украине,

– подчеркнул Шмыгаль.

Важно! Программа PURL помогает закупать приоритетное вооружение для ВСУ в США по сформированному Украиной перечню, под руководством НАТО.

Кто еще присоединился к PURL?