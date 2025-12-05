Куда пойдут выделенные средства?
Об этом рассказал министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи со словенским коллегой Борутом Сайовицем, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.
Смотрите также Италия неожиданно приостановила участие в программе вооружения для Украины PURL
Он поблагодарил Словению за участие поддержку в важнейших направлениях, а особенно в инициативе PURL.
Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на этот механизм,
– отметил Шмыгаль.
Глава Минобороны добавил, что на этом сотрудничество Украины со Словенией не останавливается. В частности, Киев готов делиться с союзником опытом по использованию дронов-перехватчиков, deepstrike и других типов беспилотников.
Также страны сейчас изучают возможности по запуску совместных индустриальных проектов:
- в рамках европейской инициативы EDIP;
- в рамках программы SAFE;
- на базе "датской модели" (она позволяет партнерам Украины финансировать украинских производителей оружия, а не покупать уже готовое).
В дополнение министры обсудили вопрос о предоставлении тренировочного вооружения для подготовки украинских военных.
Стоит знать! Словения объявила, что присоединится к инициативе PURL еще в октябре, пишет Dnevnik.si. Однако тогда было неизвестно, сколько именно выделит страна на оружие для ВСУ.
Сколько уже стран присоединились к PURL?
Сейчас союзники Украины обязались выделить более 4 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Только на этой неделе страны анонсировали новые взносы:
- Норвегия, Польша и Нидерланды – 500 миллионов долларов;
- Германия – 200 миллионов;
- Канада – 200 миллионов канадских долларов.
В итоге на данный момент инициатива уже охватила 21 страну по всему миру.
С начала действия инициативы PURL она обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО, которые поставляются Украине,
– подчеркнул Шмыгаль.
Важно! Программа PURL помогает закупать приоритетное вооружение для ВСУ в США по сформированному Украиной перечню, под руководством НАТО.
Кто еще присоединился к PURL?
К программе PURL впервые присоединились два государства, не входящие в НАТО. Австралия и Новая Зеландия объявили о выделении средств на закупку вооружения для Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Сумма помощи составит около 70 миллионов долларов.
Также государства Северной Европы и Балтии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Восемь стран согласились профинансировать очередные закупки американского вооружения именно через механизм PURL.
По словам Рютте, прошло всего пять месяцев от старта инициативы, а взносов еще не сделали лишь несколько стран. Генсек прогнозирует, что до конца 2026 года объем ежемесячных поступлений может достичь одного миллиарда долларов.