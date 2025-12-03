Bloomberg сообщает, что этот случай стал первым открытым отказом стран ЕС от помощи Украине и поставил под сомнение единство позиций союзников по поддержке Киева, пишет 24 Канал.
Смотрите также 5 стран подтвердили выделение 1 миллиарда долларов дополнительной поддержки для Сил обороны через PURL
Почему Италия отказалась от участия в программе PURL?
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в среду, 3 декабря, заявил, что его страна считает нецелесообразным приобщаться к инициативе НАТО, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, поскольку это "может потерять смысл". Таяни объяснил, что в случае заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий потребность в оружии исчезнет, а первоочередными станут гарантии безопасности для Украины.
Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи – гарантии безопасности,
– заявил он.
В то же время в издании отмечают, что эти комментарии являются показательными в позиции правительства Джорджи Мелони по поддержке Украины. Они свидетельствуют о существенной корректировке подхода Италии к войне и связаны с нехваткой финансирования и внутренними противоречиями в коалиции. Несмотря на заверения, что Рим продолжит помогать Киеву, Италия первой среди стран ЕС открыто отказалась продолжать финансировать военную помощь Украине в период чувствительных дипломатических переговоров.
Позиция Италии теперь зародит сомнения относительно согласованности действий внутри Альянса и, вероятно, обострит дискуссии о вкладе и обязанности каждого государства на фоне российской агрессии в Украине.
Известно, что заявление Таяни прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что итальянское правительство может отсрочить принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной поддержки Украине в следующем году. Ранее Италия непублично заявляла о готовности финансировать закупку вооружения для Украины по программе PURL.
Будут ли помогать Украине союзники Италии?
В то же время союзники Италии, 3 декабря, выделили финансовую помощь на вооружение Украины в размере 1 миллиарда долларов.
К этому пакету поддержки, в рамках программы PURL, присоединилось 5 стран. Среди них – Норвегия, Германия, Польша, Нидерланды и Канада.
Также финансово Украину поддержала и Великобритания. Министр иностранных дел Иветт Купер объявила о дополнительном финансировании украинской энергетики в размере около 14 миллионов долларов США.