Bloomberg сообщает, что этот случай стал первым открытым отказом стран ЕС от помощи Украине и поставил под сомнение единство позиций союзников по поддержке Киева.

Почему Италия отказалась от участия в программе PURL?

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в среду, 3 декабря, заявил, что его страна считает нецелесообразным приобщаться к инициативе НАТО, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины, поскольку это "может потерять смысл". Таяни объяснил, что в случае заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий потребность в оружии исчезнет, а первоочередными станут гарантии безопасности для Украины.

Если мы достигнем договоренностей и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится. Нужны будут другие вещи – гарантии безопасности,

– заявил он.

В то же время в издании отмечают, что эти комментарии являются показательными в позиции правительства Джорджи Мелони по поддержке Украины. Они свидетельствуют о существенной корректировке подхода Италии к войне и связаны с нехваткой финансирования и внутренними противоречиями в коалиции. Несмотря на заверения, что Рим продолжит помогать Киеву, Италия первой среди стран ЕС открыто отказалась продолжать финансировать военную помощь Украине в период чувствительных дипломатических переговоров.

Позиция Италии теперь зародит сомнения относительно согласованности действий внутри Альянса и, вероятно, обострит дискуссии о вкладе и обязанности каждого государства на фоне российской агрессии в Украине.

Известно, что заявление Таяни прозвучало на фоне сообщений СМИ о том, что итальянское правительство может отсрочить принятие декрета, который позволил бы продолжить поставки военной поддержки Украине в следующем году. Ранее Италия непублично заявляла о готовности финансировать закупку вооружения для Украины по программе PURL.

Будут ли помогать Украине союзники Италии?