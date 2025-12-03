Bloomberg повідомляє, що цей випадок став першою відкритою відмовою країн ЄС від допомоги Україні та поставив під сумнів єдність позицій союзників щодо підтримки Києва, пише 24 Канал.

Чому Італія відмовилась від участі у програмі PURL?

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в середу, 3 грудня, заявив, що його країна вважає недоцільним долучатись до ініціативи НАТО, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України, оскільки це "може втратити сенс". Таяні пояснив, що у разі укладення мирної угоди й припинення бойових дій потреба у зброї зникне, а першочерговими стануть гарантії безпеки для України.

Якщо ми досягнемо домовленостей і бойові дії припиняться, зброя більше не знадобиться. Потрібні будуть інші речі – гарантії безпеки,

– заявив він.

Водночас у виданні зазначають, що ці коментарі є показовими у позиції уряду Джорджі Мелоні щодо підтримки України. Вони свідчать про суттєве коригування підходу Італії до війни та пов'язані із браком фінансування та внутрішніми суперечностями у коаліції. Попри запевнення, що Рим продовжить допомагати Києву, Італія першою серед країн ЄС відкрито відмовилась продовжувати фінансувати військову допомогу Україні в період чутливих дипломатичних перемовин.

Позиція Італії тепер зародить сумніви щодо узгодженості дій усередині Альянсу та, ймовірно, загострить дискусії про внесок і обов'язки кожної держави на тлі російської агресії в Україні.

Відомо, що заява Таяні пролунала на тлі повідомлень ЗМІ про те, що італійський уряд може відтермінувати ухвалення декрету, який дозволив би продовжити постачання військової підтримки Україні в наступному році. Раніше Італія непублічно заявляла про готовність фінансувати закупівлю озброєння для України за програмою PURL.

