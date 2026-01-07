Як розповіла Дар'я Мельниченко у розмові з 24 Каналом, вона не очікувала на такий резонанс. Втім пишається собою, адже не потерпіла розмов італійця Роккі, коли він заявив, що "Путін йому подобається більше, ніж Зеленський".

Хотів вдарити та згадував про Гітлера: деталі інциденту

Така розмова сталася під час дороги з Мілану в Україну в одному з автобусів. Чоловік, одягнений у вишиванку, повівся зовсім не патріотично й переконував, що може говорити все, що завгодно. Йому одразу заперечила Дар'я Мельниченко, але навіть під час наступної зупинки італієць не зупинився.

Дякувати Богу, двоє дівчат заступилися за мене, всі інші стояли й дивилися. Він (італієць Роккі – 24 Канал) розмахував руками й мені здалося, що він хоче мене вдарити. Так він пояснював мені, що "українці є кретинами", а "Володимир Зеленський – наркоман",

– пригадала дівчина.

Дар'я вирішила не провокувати чоловіка й закінчила розмову словами про те, що розмова продовжиться на кордоні в присутності прикордонників. Вона зауважила, що в цей момент взагалі не відчувала страху, адже розуміла, що у своїй країні її мають захистити. До того ж правда була на її боці.

Люди навколо дуже мене підтримували, весь автобус. Була лише одна людина, і я можу її зрозуміти, яка дуже переживала, чи не повернуть нас всіх назад до Італії. Я сказала, що все одно залишуся і нікуди не піду,

– додала Дар'я.

Уже згодом дівчина поспілкувалася з прикордонниками. Вони поводилися врівноважено та беземоційно. Розпитали усі деталі про поведінку чоловіка, його висловлювання, запросили свідків. Слова дівчини прийшли підтвердити інші люди з автобуса.

Крім цього, італієць Рокко згадав про Гітлера, вигукував нацистське вітання. Дар'я наголошує, що такі люди як він не можуть потрапляти в Україну. Тож коли прикордонними відмовили йому у перетині кордону – дівчина відчула, що досягла маленької особистої перемоги.

Що відомо про інцидент з італійцем Рокко?