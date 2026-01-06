За яких умов заборонено вам можуть відмовити у в'їзді до України – розкаже 24 Канал з посиланням на МЗС.

Дивіться також Мережу розриває очікування про впуск італійця на кордоні: Threads вибухнув мемами

Чому італійця не пустили до України?

У Threads набирає популярності допис дівчини під ніком @d__melnichenko, яка розповіла про незвичну ситуацію дорогою до України. За її словами, вона опинилася в автобусі поруч із подружжям – українкою та громадянином Італії, на ім'я Рокко. Під час поїздки, як зазначила авторка, італієць відкрито висловлював підтримку президенту Росії Володимиру Путіну та негативно говорив про Україну.

Чоловік їхав у вишиванці, подарованій дружиною, і під час зупинки заговорив до дівчини італійською, розпитуючи про маршрут. Згодом він почав критикувати українського президента та заявив, що "Україна – погана країна", одночасно наголошуючи на своїй повазі до Путіна.

Коли дівчина висловила, що такі висловлювання неприйнятні, Рокко відповів, що його дружина поділяє таку позицію. Допис дівчини швидко завірусився і тисячі користувачів почали стежити за маршрутом автобуса до українського кордону. Українці активно коментували, підтримуючи ідею повідомити прикордонників про інцидент.

Я ляжу, але воно в Україну не заїде,

– написала дівчина вже на кордоні, і ця фраза миттєво розлетілася соцмережами.

Коли автобус прибув на пункт пропуску, працівники Чопського прикордонного загону, які були поінформовані про інцидент, запросили громадянина Італії для бесіди. У результаті, як повідомила авторка допису, Рокко в Україну не пустили.



Перший допис дівчини на цю тему / Скриншот з Threads

Чому прикордонники можуть не пустити в Україну?

Іноземця можуть не впустити в Україну, якщо вважають його загрозою для безпеки або громадського порядку, а також у разі підроблених/недійсних документів – про це прямо згадується у переліку підстав для відмови чи заборони в'їзду.

Також до причин належать:

порушення правил міграції,

недостатні фінансові гарантії,

неможливість підтвердити мету поїздки.

Аеропорт, залізничний вокзал, шумна міська площа чи морське узбережжя — з додатком TransferGo ви можете надіслати гроші в Україну у будь-який момент. Потрібен лише смартфон та доступ до інтернету.

Перелік типових підстав для відмови у в'їзді до України включає:

відсутність паспорта, візи чи дійсних документів;

наявність рішення про заборону;

недостовірність інформації тощо.

Існують окремі правила щодо незаконного перетину з окупованих/неконтрольованих територій (наприклад, через Крим чи Донбас), через що можуть відмовити у пропуску.

Як проїхати кордон швидше?

З початку 2026 року документи у поїздах "Укрзалізниці" перевірятимуть під час руху без зупинок. На сьогодні прискорений контроль під час руху діє у поїздах "Інтерсіті", що курсують до Польщі. За словами Демченка, з нового року система пошириться ще на дев'ять пар потягів, тобто на 18 рухомих складів загалом, що прямують на виїзд та в’їзд.