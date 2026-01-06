Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію автобусних перевезень Al Trans.

Дивіться також Окамура в меншості: в Чехії 40 тисяч людей вибачилися перед українцями за скандальну промову

Що з Рокко, якого не пустили в Україну на кордоні?

Як саме склалася його доля – не відомо. Але точно можна сказати, що назад в Італію автобусом компанії Al Trans він не поїхав.

Відповідаємо одразу на популярне питання. Рокко назад до Італії ми не повеземо і іншим не рекомендуємо, нехай йде пішки! Наші автобуси вже в Угорщині, Рокко на борту немає,

– написала компанія Al Trans у соцмережі.

Автобусна компанія відреагувала на вчинок Дар'ї Мельниченко: дивіться пост

В ДПСУ заявили, що Рокко 53 роки, він намагався в'їхати в Україну через пункт пропуску "Чоп".

"Сьогодні в Україну був не пропущений громадянин однієї з іноземних країн. До цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ", – пояснили там.

Прикордонники після детальної перевірки заборонили Рокко в'їзд в Україну на 3 роки. Він порушував закони України: висловлював проросійські погляди та виправдовував збройну агресію Росії.

Що за історія з італійцем на кордоні?

Про нього в соцмережі Threads написала Дар'я Мельниченко. Вона розповіла, що Рокко почув, як та говорить італійською по роботі, і звернувся до неї. Але замість підтримки почав розповідати, які погані Україна та її президент. Іронічно, що при цьому він був вдягнений у вишиванку.

Надалі італієць заявив, що підтримує Путіна. Коли дівчина запитала, навіщо ж тоді він прямує в Україну, Рокко сказав – іде додому до дружини. Вона, за його словами, теж дотримується проросійських поглядів.



Люди знайшли соцмережі італійця Рокко – і там повно російської пропаганди / Соцмережі

Через це дівчина вирішила звернутися до ДПСУ, щоб ті не відмовили іноземцю у в'їзді. За перебігом подій стежили користувачі соцмереж, багато хто питав, коли ж італієць приїде в Україну і чим завершиться історія.

Дар'я Мельниченко розповіла, як усе було з італійцем Рокко на кордоні: дивіться відео

За два дні допис набрав майже мільйони переглядів. Тепер же різні компанії дякують знижками Дар'ї і її батьку, який на фронті.