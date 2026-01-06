Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию автобусных перевозок Al Trans.

Что с Рокко, которого не пустили в Украину на границе?

Как именно сложилась его судьба – не известно. Но точно можно сказать, что обратно в Италию автобусом компании Al Trans он не поехал.

Отвечаем сразу на популярный вопрос. Рокко обратно в Италию мы не повезем и другим не рекомендуем, пусть идет пешком! Наши автобусы уже в Венгрии, Рокко на борту нет,

– написала компания Al Trans в соцсети.

В ГПСУ заявили, что Рокко 53 года, он пытался въехать в Украину через пункт пропуска "Чоп".

"Сегодня в Украину был не пропущен гражданин одной из иностранных стран. До этого пограничная служба обратила внимание на сообщение неравнодушной гражданки, которое широко нашел свое отражение в социальных сетях и СМИ", – объяснили там.

Пограничники после детальной проверки запретили Рокко въезд в Украину на 3 года. Он нарушал законы Украины: выражал пророссийские взгляды и оправдывал вооруженную агрессию России.

Что за история с итальянцем на границе?

О нем в соцсети Threads написала Дарья Мельниченко. Она рассказала, что Рокко услышал, как та говорит на итальянском по работе, и обратился к ней. Но вместо поддержки начал рассказывать, какие плохие Украина и ее президент. Иронично, что при этом он был одет в вышиванку.

В дальнейшем итальянец заявил, что поддерживает Путина. Когда девушка спросила, зачем же тогда он направляется в Украину, Рокко сказал – едет домой к жене. Она, по его словам, тоже придерживается пророссийских взглядов.



Люди нашли соцсети итальянца Рокко – и там полно российской пропаганды / Соцсети

Из-за этого девушка решила обратиться в ГПСУ, чтобы те не отказали иностранцу во въезде. За ходом событий следили пользователи соцсетей, многие спрашивали, когда же итальянец приедет в Украину и чем завершится история.

За два дня сообщение набрало почти миллионы просмотров. Теперь же различные компании благодарят скидками Дарью и ее отца, который на фронте.