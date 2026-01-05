Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.

Как чехи поддержали Украину после скандального обращения Окамуры?

Чешский учитель и мэр Семневице Антонин Коларж написал письмо. Сначала он хотел адресовать его приватно послу Украины в Чешской Республике Василию Зваричу. Но потом изменил свое решение.

"Во время написания я понял, что голос отдельного человека может легко исчезнуть в современном публичном пространстве", – сказал он журналистам.

Друзья Коларжа и жители Семневице предложили сделать письмо открытым. В начале января его опубликовали на сайте петиций под названием "Я не могу молчать: открытое письмо послу Украины в Чешской Республике и осуждение отношения к российской агрессии в выступлении Томио Окамуры".

В письме чешский учитель извиняется за слова чиновника и утверждает: заявления Окамуры преуменьшают страдания украинцев. Более того, они "прямо противоречат фактам, историческому опыту и основным принципам гуманности, солидарности и ответственности".

Хотя Томио Окамура представляет лишь меньшинство общества, благодаря своей публичной должности его голос слышен гораздо больше, чем это соответствует реальным взглядам большинства населения Чешской Республики. Эти заявления являются его личной политической позицией и не могут быть распространены на других членов Парламента Чешской Республики или на чешское общество в целом,

говорится в письме.

Между тем в Чехии много людей, "которые испытывают глубокое уважение, солидарность и благодарность к Украине и ее гражданам".

"Поддержка Украины не является вопросом геополитических расчетов. Это защита ценностей, на которых базируется демократическая Европа: свободы, демократии, прав человека, суверенитета государств и права народов решать о своем будущем. Эти ценности не являются абстрактной идеей или "мнением одной стороны". Они являются основой мира, достоинства и безопасности в Европе. Сегодня Украина защищает не только свою территорию. Она защищает сам принцип, что границы не меняются силой и что насилие не может переписать право. Если Украина упадет, это будет не только ее поражение – это будет поражение демократических ценностей, на которых основывается и наша собственная свобода", – заметил учитель.

Он напомнил Мюнхенский сговор 1938 года, когда Чехию отдали Гитлеру. Но тогда это "только предоставило агрессору время, легитимность и смелость для еще больших преступлений".

Отрицание жертв и давление на жертву, чтобы она отказалась от части своей свободы, – это механизмы, которые Европа уже когда-то познала и за которые заплатила катастрофическую цену. Именно поэтому нельзя забывать о конкретных действиях, к которым привела российская агрессия против Украины,

акцентирует автор.

Письмо открыто для подписания. С Антонином Коларжем солидарны уже 43509 человек – именно столько подписей есть на момент публикации новости.

Что сказал Окамура об Украине на Новый год?

Спикер не хочет видеть наше государство в ЕС. "Пусть воруют в другом месте", – заявил он.

Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам или инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на ведение абсолютно бессмысленной войны. Мы не можем отдавать деньги наших граждан иностранным гражданам только потому, что этого хочет провоенная пропаганда,

сказал он.

Также Окамура считает, что "брюссельский поезд, несмотря на предупреждения правительства США, направляется к Третьей мировой войне". И надеется, что Чехия выйдет из ЕС.

А еще убежден, что в Украине есть "воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота".

Но чешское общество быстро отреагировало. Оппозиция требует отставки спикера парламента.