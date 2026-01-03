Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceske Noviny.

Смотрите также Спикер парламента Чехии высказался против помощи Украине и вспомнил "хунту Зеленского"

Почему требуют отставки чешского спикера?

Оппозиционные партии в Чехии планируют вынести на рассмотрение Палаты депутатов вопрос об увольнении спикера парламента Томио Окамуры. Причиной стало его новогоднее обращение. Дело в том, что он там раскритиковал войну и власть Украины, Евросоюз и поставки оружия Киеву.

Руководство партии ODS сообщило 2 января, что обсудит заявления Окамуры в парламенте и поддержит предложение о его отставке. В партии считают, что такие высказывания неприемлемы для одного из высших конституционных чиновников.

По словам председателя партии "Пираты" Зденека Гржиба, сбор подписей для представления вопроса на рассмотрение стартует на следующей неделе.

В ODS заявили, что речь спикера содержала манипуляции, запугивания и нанесла ущерб Чехии. Также раскритиковали и слова о возможной Третьей мировой войне и оскорбления в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В то же время партия STAN хочет подготовить резолюцию о дистанцировании от заявлений Окамуры. Ее лидер Вит Ракушан назвал речь позором для страны. В Народной партии заявили, что такие слова одобряют в России, но они вредят Чехии.

"Это противоречит всем интересам Чехии – это чистая российская пропаганда. Опомнитесь, ради Бога", – сообщил заместитель председателя TOP 09 Марек Женишек.

Что было в обращении и какая реакция Украины?