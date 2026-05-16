Об этом пишет Czech News Agency.
Что известно о краже черепа святой?
Мужчина похитил череп исторической ценности во вторник, 12 мая, из базилики в Яблонне-в-Подьештеди в Либерецком крае, что примерно в 110 километрах к северу от Праги.
35-летнего вора арестовали. Полиции удалось получить информацию о месте нахождения редкой реликвии.
В то же время отмечается, что правоохранители обратились за помощью в поисках к коллегам из других стран.
Мы с высокой вероятностью знаем, где он (череп – 24 Канал) находится, и мы работаем над этим. Это сложно, больше я сказать не могу,
– заявила пресс-секретарь региональной полиции Ивана Балакова.
В полиции показали видео кражи и побега вора. Мужчина воспользовался тем, что во время подготовки службы в базилике была выключена сигнализация, и внутри никого не было.
Череп был в стеклянной коробке.
Священник рассказал, что услышал лишь два выстрела, а потом увидел, как кто-то убегает.
"Это ужасная новость. Череп почитали паломники... Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня похитил из церкви реликвию, ценность которой, прежде всего, историческая, а также духовная для верующих", – сказал пражский архиепископ Станислав Прибил.
Еще один архиепископ Ян Граубнер призвал вернуть похищенный череп и предупредил о возможных духовных последствиях. В чешских медиа также пишут, что верующие восприняли событие очень эмоционально и даже писали о проклятии, которое может постигнуть вора.
Что известно о святой Здиславе?
Святая Здислава из Лемберка жила в первой половине XIII века.
Она была известна своей добротой и бескорыстной помощью нуждающимся. Ее в чешской церкви изображают как подательницу милостыни бедным или медсестру для больных.
Со своим мужем, шляхтичем Гавелом из Марквартиц, она построила церковь, монастырь и больницу, в которой лечила больных и исцеляла многих из них.
Святая Здислава является покровительницей Либерецкого края. Она была провозглашена блаженной в 1907 году, а Папа Иоанн Павел II канонизировал ее в 1995.
Базилика в Яблонне расположена на месте, где ее останки были похоронены в 1252 году.
