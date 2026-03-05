Как современная наука смогла восстановить лицо, раздавленное миллионами лет геологических процессов?

История этой находки началась еще в 1980 году в пещере Стеркфонтейн, расположенной на территории Южной Африки. Тогда исследователи обнаружили лишь четыре небольшие кости лодыжки, из-за чего находка получила ласковое прозвище "Маленькая Стопа". Только в 1990-х годах ученым удалось найти остальные скелета, который буквально врос в стену пещеры. Процесс извлечения костей из чрезвычайно твердой породы, напоминающей бетон, оказался настоящим испытанием и длился более 15 лет, пишет ScienceAlert.

Смотрите также Частичный скелет древнейшего вида Homo показывает, что этот предок не был похож на человека

Несмотря на то, что скелет Маленькой Стопы сохранился почти полностью, ее череп за миллионы лет пребывания под землей претерпел значительные деформации. Огромное давление породы привело к тому, что кости были разбиты и смещены. Хотя исследователи сразу понимали, что существо принадлежит к австралопитекам, долгое время состояние костей мешает определить конкретный вид на родовом дереве.

Амели Боде из Университета Пуатье во Франции возглавила группу исследователей, которая решила вернуть черепу его первоначальную форму с помощью цифровых технологий. Для создания точной 3D-модели ученые использовали метод рентгеновской микрокомпьютерной томографии. Сканирование проводили в Великобритании на базе синхротронного центра Diamond Light Source. Это позволило получить цифровое изображение с невероятно высоким разрешением – 21 микрометр, указано в исследовании, появившемся в журнале Comptes Rendus Palevol.

Цифровая модель, получена после сканирования. Кости не расставлены на свои места: смотрите видео

После этого исследователи начали сложный процесс виртуальной "очистки" костей от остатков окружающей породы. Весь череп разделили на пять основных блоков, которые затем перемещали в виртуальном пространстве, словно детали сложного пазла, пытаясь найти их начальные позиции до момента деформации.

После завершения реконструкции команда провела детальный анализ анатомических особенностей Маленькой Стопы, сравнивая ее с другими известными австралопитеками, а также с современными людьми, гориллами, шимпанзе и орангутангами.

Оказалось, что несмотря на место находки на юге континента, по форме и размеру черепа этот гоминид имеет больше общих черт с представителями австралопитеков из Восточной Африки.

Особое внимание ученых привлекла форма глазниц. Исследователи предполагают, что эволюционное давление на органы зрения у гоминидов Южной Африки могло быть связано с нестабильностью окружающей среды. В периоды, когда привычных ресурсов становилось меньше, предкам человека приходилось искать пищу, которую было труднее заметить, или переходить на продукты, требующие специфических визуальных способностей для поиска.



Оригинальный череп, цифровая модель и окончательная реконструкция черепа / Коллаж и фото Амели Боде

Вопросы остаются

Несмотря на значительный успех, ученые призывают к осторожности в выводах. Идентификация конкретного вида Маленькой Стопы остается темой для дискуссий. Некоторые исследователи даже предполагают, что это может быть совершенно новый вид.

Ситуацию осложняет и то, что между самцами и самками одного вида могли существовать значительные различия, которые трудно учесть при анализе единичных находок. Сама Амели Боде отмечает, что нынешняя реконструкция является предварительной и может быть усовершенствована в будущем, поскольку некоторые повреждения костей пока не удалось полностью исправить.

Тем не менее, эта работа позволяет гораздо четче увидеть лицо наших древних родственников и лучше понять путь, который прошло человечество в течение миллионов лет эволюции.