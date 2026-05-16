Про це пише Czech News Agency.

Читайте також Учені реконструювали череп вимерлого родича людини віком 3,7 мільйона років

Що відомо про крадіжку черепа святої?

Чоловік викрав череп історичної цінності у вівторок, 12 травня, з базиліки в Яблонне-в-Под'єштеді в Ліберецькому краї, що приблизно за 110 кілометрів на північ від Праги.

35-річного злодія заарештували. Поліції вдалося отримати інформацію про місце перебування рідкісної реліквії.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Водночас зазанчається, що правоохоронці звернулися за допомогою у пошуках до колег з інших країн.

Ми з високою ймовірністю знаємо, де він (череп – 24 Канал) перебуває, і ми працюємо над цим. Це складно, більше я сказати не можу,

– заявила речниця регіональної поліції Івана Балакова.

У поліції показали відео крадіжки та втечі злодія. Чоловік скористався тим, що під час підготовки служби в базиліці була вимкнена сигналізація, і всередині нікого не було.

Череп був у скляній коробці.

Священник розповів, що почув лише два постріли, а потім побачив, як хтось тікає.

"Це жахлива новина. Череп шанували паломники... Я не можу повірити, що хтось практично серед білого дня викрав із церкви реліквію, цінність якої, перш за все, історична, а також духовна для віруючих", – сказав празький архієпископ Станіслав Прібил.

Ще один архієпископ Ян Граубнер закликав повернути викрадений череп та попередив про можливі духовні наслідки. У чеських медіа також пишуть, що віряни сприйняли подію дуже емоційно і навіть писали про прокляття, яке може спіткати злодія.

Що відомо про святу Здіславу?

Свята Здіслава з Лемберка жила в першій половині XIII століття.

Вона була відома своєю добротою та безкорисливою допомогою нужденним. Її у чеській церкві зображують як подательку милостині бідним або медсестру для хворих.

Зі своїм чоловіком, шляхтичем Гавелом з Марквартиць, вона побудувала церкву, монастир та лікарню, в якій лікувала хворих і зцілювала багатьох з них.

Свята Здіслава є покровителькою Ліберецького краю. Вона була проголошена блаженною у 1907 році, а Папа Іван Павло II канонізував її у 1995.

Базиліка в Яблонне розташована на місці, де її останки були поховані у 1252 році.

Священні реліквії: останні новини

Одна із найбільш обговорюваних реліквій християнського світу – Туринська плащаниця. У березні провели новітнє дослідження генетичного матеріалу, знайденого на волокнах тканини. Встановлено, що на плащаниці виявили ДНК різних людей, тварин, рослин і грибів, що свідчить про тривалу взаємодію з довкіллям.

Зокрема, було знайдено гаплогрупу H33, яка сьогодні найчастіше зустрічається на Близькому Сході, особливо серед етноконфесійної групи, що проживає в Сирії, Лівані та Йорданії. Також виявлено лінію H1b, характерну для мешканців Західної Євразії, та H2a2, що є типовою для багатьох європейських популяцій. Цікаво, що значна частина ДНК належить саме до індійських ліній, що може вказувати на походження ниток або самої тканини з регіонів поблизу долини Інду.

Тим часом у Києві зберігається унікальна ікона "Хрещення Господнє". Вона намальована на голові сома, що пов'язана з чумацькими подорожами та ранньою християнською символікою. До наших днів збереглося лише три подібні ікони.