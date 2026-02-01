У фондах Києво-Печерської лаври є унікальний артефакт, що не має аналогів в Україні, розповів дослідник та засновник проєкту "Реальна історія" у ютубі Акім Галімов. Це ікона, створена не на дерев’яній дошці чи на полотні. Її написали на рибі.

Чим особлива ікона написана на рибі?

Незвичайну святиню пов’язують з чумацькими мандрами, ранньою християнською символікою та загадковими віруваннями минулого. За словами Галімова, ця ікона – не вигадка й не легенда. Вона реально зберігається в одному з найважливіших духовних центрів країни.

Йдеться про образ "Хрещення Господнє", виконаний на голові сома. Дослідники кажуть, що така ікона могла з’явитися в Україні завдяки подорожам – чумацьким чи паломницьким.



Ікона на голові риби / Фото з Вікіпедії

Є навіть припущення, що ікони на рибі могли привозити здалеку чи замовляти спеціально. Чумаки іноді замовляли іконопис на сушеній камбалі – рибі, зручній для далеких подорожей.

Чому обрали саме рибу?

Одна з версій пояснює появу таких ікон особливими віруваннями чумаків. Вони могли вважати образ на рибі сильнішим оберегом, ніж традиційну ікону на дереві, особливо під час небезпечних доріг.

Пояснення цьому шукають у символіці. Саме риба одна з перших століть християнства була найдавнішим та найпотаємнішим знаком віру. У часи переслідувань вона слугувала таємним маркером для вірян.

Більшість етнографів XIX століття, які детально описували побут та вірування чумаків, взагалі не згадують ікони на рибі. Це може свідчити про те, що така практика була не масовою.

Науковці пояснюють інше походження традиції – через паломників, які поверталися зі Святої Землі й могли привезти незвичні святині Близького Сходу.

Скільки таких ікон збереглося?

До наших днів дійшло лише кілька подібних артефактів – і всі вони були знайдені в православних храмам. До сьогодні збереглося лише три оригінальні ікони на рибі. В Україні ж існує тільки одна така святиня – та сама ікона "Хрещення Господнє", написана на голові сома.

Що робити зі старими іконами?

Священник Олексій Філюк розповів у тіктоці, що не варто соромитися старих ікон. За його словами, їх можна залишити собі або віднести у церкву. Можна занести ці ікони в капличку. А якщо ці образи вже дуже старі, то їх можна спалити – гріха в цьому нема.

