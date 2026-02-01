Ще й XIX столітті прапрадід представляв інтереси Британської імперії в українському Бердянську, де тоді діяло повноцінне британське консульство, розповів Міша Кацурін у своєму Threads.

Як прапрадід Камбербетча пов’язаний з Україною?

Український ресторатор розповів, що прапрадід відомого актора був консулом в Бердянську у 1858 році.

Бердянськ був настільки крутим, що в ньому було Британське консульство, а також "John E. Greaves and Co" – один з найбільших європейських заводів з виробництва сільськогосподарських машин,

– додав Міша Кацурін.

Роберт Вільям Камбербетч (прапрадід) справді був віцеконсулом у місті Бердянськ Запорізької області, а його син – Генрі Арнольд Камбербетч був дипломатом.

Як Камбербетч підтримав Україну?

Актор публічно підтримав Україну, піднявши український прапор на церемонії вручення премії Cinema Vanguard під час міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі. Він часто згадував Україну, виступаючи на різних заходах та висловлював підтримку українцям під час важливих подій у світі кіно.

У 2022 році Бенедикт приєднався до британської ініціативи Homes for Ukraine та готувався прийняти у своєму помешканні українську сім’ю, яка тікала від війни. Актор допомагав їм адаптуватися та частково фінансово підтримував інших українських родин з пошуку житла через благодійну організацію.

Який фільм з Камбербетчем варто подивитися?

13 листопада вийшла є емоційна драма "Чорне пір'я" з Бенедиктом Камбербетчем, яка вже стала відкриттям року для критиків і глядачів. Фільм розповідає історію художника коміксів, який після смерті дружини намагається впоратися з горем і виховати двох синів.

Screen International пише про гру дворазового номінанта на Оскар так: "Блискуче. Надзвичайно добре зіграно. Гра Камбербетча в повну силу – найкраща за останні роки". У "Чорному пір'ї" Камбербетч не демонструє блиск інтелекту чи харизму – він показує людину, зруйновану болем, але здатну любити. Це тонка, делікатна робота, де емоції проживаються.

"Чорне пір'я": дивіться онлайн трейлер фільму

