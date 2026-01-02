Он заявил, что Россия даже не дает западному оружию доехать до фронта. Об этом сообщают Ceske Noviny, передает 24 Канал.

Что спикер парламента Чехии сказал о помощи Украине?

Окамура заявил, что возможное правительство с участием ANO, SPD и "Автомобилистов" будет, по его словам, "прагматичным" и будет действовать в интересах чешских граждан и бизнеса.

Мы не можем использовать деньги, принадлежащих чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны,

– заявил он.

Также политик добавил, что, по его мнению, средства граждан Чехии не должны передаваться иностранцам "только потому, что этого хочет провоенная пропаганда".

Он пожелал гражданам здоровья и мира и выразил убеждение, что Чехия должна "сойти с брюссельского поезда", который, по его словам, несмотря на предостережения США, движется в направлении Третьей мировой войны.

По его словам, Западная Европа планирует производить и продавать оружие в долг, который она берет на себя. "Я понимаю, что для Запада хорошо, когда мы платим западным оружейным компаниям за неэффективное оружие, которому россияне даже не дадут доехать до фронта", – сказал глава Палаты депутатов.

В своей речи он позволил себе резкие высказывания в адрес президента Украины Владимира Зеленского и его окружения.

"Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", – резко высказался он о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении.

Он заявил, что такая коррумпированная страна, как Украина, не должна быть в Европейском Союзе.

Кроме того, Окамура сказал, что надеется на то, что пандемическая, климатическая или провоенная "истерии" больше не повторятся. Он выразил скепсис относительно климатической политики, заявив, что CO2 является "полезным и необходимым газом", а с вирусами, по его словам, человечество всегда жило без проблем.

"И вы также увидите, что если российский газ не навредил американцам или немцам, которые даже перенесли свои заводы в Китай, чтобы следовать за ним, то очевидно, что он не повредит и нам", – добавил он.

Какова реакция Украины?

Посол Украины в Чехии Василий Зварич прокомментировал заявление Окамуры, заявив, что оно полно оскорбления и ненависти и сформировано под влиянием российской пропаганды.

Слова, которые он позволил себе в отношении моих соотечественников и Украины, в частности относительно демократически избранного руководства Украинского государства, являются недостойными и абсолютно неприемлемыми. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества,

– говорит Зварыч.

