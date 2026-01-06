Індицент з проросійським італійцем набув такого розголосу, що за подіями увесь день спостерігали всі користувачі Threads, пише 24 Канал з посиланням на сторінку Дар’ї Мельниченко.

Дівчина розповіла у своєму дописі про чоловіка Рокко, який публічно висловлював свою симпатію до Путіна й критикував Україну. Ці обставини й стали причиною рішення про відмову у в’їзді.

Італійцю заборонили в'їзд в Україну

Українці довго чекали, чим закінчиться історія з проросійським громадянином Італії, тож станом на 16:30 стало відомо, що прикордонники відмовили у перетині державного кордону 53-річному громадянину Італії, який мав проросійські погляди та виправдовував збройну агресію рф проти України.

У телеграм-каналі Віталія Глаголи пише, що ще до прибуття іноземця на кордон Державна прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який швидко став вірусним у соцмережах і був поширений у ЗМІ.

"Коли чоловік прибув автобусом у пункт пропуску "Чоп", прикордонники провели повний комплекс заходів прикордонного контролю із залученням інших контролюючих служб. За результатами перевірки ухвалено рішення про відмову у в’їзді та заборону перетину кордону строком на 3 роки", – йдеться в телеграм-каналі.

Прикордонна служба нагосила, що особи, які підтримують або виправдовують агресію рф, не мають і не матимуть права на в’їзд в Україну.