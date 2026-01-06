Индицент с пророссийским итальянцем получил такую огласку, что за событиями весь день наблюдали все пользователи Threads, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Дарьи Мельниченко.

Девушка рассказала в своей заметке о мужчине Рокко, который публично выражал свою симпатию к Путину и критиковал Украину. Эти обстоятельства и стали причиной решения об отказе во въезде.

Украинцы долго ждали, чем закончится история с пророссийским гражданином Италии, поэтому по состоянию на 16:30 стало известно, что пограничники отказали в пересечении государственной границы 53-летнему гражданину Италии, который имел пророссийские взгляды и оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины.

В телеграмм-канале Виталия Глаголы говорится, что еще до прибытия иностранца на границу Государственная пограничная служба обратила внимание на сообщение неравнодушной гражданки, который быстро стал вирусным в соцсетях и был распространен в СМИ.

"Когда мужчина прибыл автобусом в пункт пропуска "Чоп", пограничники провели полный комплекс мероприятий пограничного контроля с привлечением других контролирующих служб. По результатам проверки принято решение об отказе во въезде и запрете пересечения границы сроком на 3 года. Пограничная служба отмечает: лица, которые поддерживают или оправдывают агрессию рф, не имеют и не будут иметь права на въезд в Украину", – говорится в телеграмм-канале.

