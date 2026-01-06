История об итальянце началась с сообщения в Threads Дарьи Мельниченко – обычной пассажирки, которая возвращалась домой автобусом, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу девушки. В своей заметке она рассказала о мужчине, который имеет пророссийские взгляды и презирает нашу страну.

Читайте также Украинцы целое утро ждут итальянца: что это за история, которая уже наплодила кучу мемов

Этот пост очень быстро стал вирусным и превратился в настоящий сериал в соцсети. Пользователи внимательно следят за развитием событий, реагируя юмором. В мемах иронизируют над идеей приезда сторонника Путина в Украину, а другая часть шуток касается границы и ожидаемого финала этой истории.

Какие мемы создали украинцы?

Несмотря на серьезный контекст, история быстро стала мемной. Украинцы в очередной раз продемонстрировали свою способность реагировать на все с иронией.



Украинцы создали мемы о ситуации с итальянцем / Скриншот с Threads



Украинцы создали мемы о ситуации с итальянцем / Скриншот с Threads



Украинцы создали мемы о ситуации с итальянцем / Скриншот из Threads



Украинцы создали мемы о ситуации с итальянцем / Скриншот из Threads



Украинцы создали мемы о ситуации с итальянцем / Скриншот из Threads

Все пользователи активно ждут информацию о запрете въезда на территорию Украины итальянца. Пассажирка Дарья Мельниченко уже написала заявление в пограничную службу, однако официальной информации о завершении этой истории с гражданином Италии пока нет.

Напомним, что 3 января США успешно задержали лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало волну мемов в Украине. Украинцы сравнили задержание Мадуро с резонансными событиями, такими как обмен Виктора Медведчука.