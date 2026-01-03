Операцию сравнивают с определенными резонансными событиями в Украине. Самые яркие мемы о задержании Мадуро собрал 24 Канал.
Какие мемы украинцы делают с Мадуро?
Сверхуспешная операция США в Венесуэле привела к захвату Мадуро всего за несколько часов. Это событие не могло обойтись без мемов.
Мем о Мадуро в стиле фильма "Сияние" / Соцсети
Не могли украинцы не вспомнить риторику Трампа относительно войны в Украине. Он не раз говорил, что война бы не произошла, если бы он был президентом вместо Джо Байдена.
Мем о риторике Трампа / Соцсети
Также Николаса Мадуро сравнили с бывшим народным депутатом Украины Виктором Медведчуком, обвиняемым в государственной измене, которого обменяли на 200 украинских военных в сентябре 2022 года.
Сравнение Мадуро с Медведчуком / Соцсети
Украинцы также шутят, что Путин не спасал своего венесуэльского друга.
Мем о молниеносной операции США в Венесуэле / Соцсети
Что известно о задержании Мадуро?
3 января американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что оба находятся под стражей.
Им уже выдвинули обвинения в заговоре против США, наркотерроризме и владении оружием.
Николаса Мадуро сфотографировали на борту авианосца USS Iwo Jima. Фотографией Дональд Трамп поделился в соцсети Truth Social.