Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа.
1 мин
Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания
Основные тезисы
- Президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержали в его доме, и он находился на борту американского авианосца.
- Дональд Трамп опубликовал первое фото Мадуро после задержания в своей социальной сети Truth Social.
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержали в собственном доме и доставляют в Нью-Йорк. В сети появилось первое фото подозреваемого в заговоре против США чиновника.