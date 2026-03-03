Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что Тегеран будет помнить о том, что Россия ему не помогла, когда США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана.

Как Иран может отомстить России?

Как напомнил главный консультант Нацинститута стратегических исследований, в декабре 2024 года между Ираном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве. Однако там не было прописано обязательство вводить свои войска в случае угроз, указывалось о запрете поставлять вооружение противнику. Иран не продавал "Шахеды" Украине, а Россия не поставляла оружие США, Израилю.

Однако, по словам Уса, чем больше у Ирана будет усиливаться ощущение, что Россия его бросила, тем больше вероятность, что эта страна может в перспективе наладить диалог с Украиной на тему продажи ей и поставки своих дронов-камикадзе, чтобы отомстить Кремлю за то, что он не пришел на помощь.

"У России уже нет тех возможностей, которые были раньше. Сначала был Асад, потом Мадуро, сейчас Хаменеи. Я бы еще вспомнил о ситуации в Карабахе. Ведь Россия хотела войны между Арменией и Азербайджаном, чтобы все бегали к ней решать эту проблему, но никто уже не бежит. Азербайджан больше связан с Турцией, а Армения выстроила хорошие взаимоотношения с Европой и США", – озвучил Ус.

Почему Кремль хочет долгой конфронтации на Ближнем Востоке?

Именно из-за войны, которую Россия ведет против Украины, как отметил аналитик, у нее уже исчерпались возможности поддерживать кого-то из своих союзников. Хотя он отмечает то, что Москва заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке держалась как можно дольше. Потому что для России еще будет означать повышение цен на нефть.

В субботу все началось, а в понедельник цена выросла до 83 долларов за баррель с 60. Цены на газ в Европе также выросли,

– напомнил Ус.

Главный консультант Нацинститута стратегических исследований подытожил, что Россия заинтересована в длительной конфронтации между США и Ираном, потому что это дает повышенные цены на энергоресурсы. Как следствие – Москва получает дополнительную прибыль, что является крайне важным для нее в условиях дефицита ее федерального бюджета.

Почему Россия не помогла Ирану?