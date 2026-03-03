Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, подчеркнув, что Тегеран будет помнить о том, что Россия ему не помогла, когда США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана.
Как Иран может отомстить России?
Как напомнил главный консультант Нацинститута стратегических исследований, в декабре 2024 года между Ираном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве. Однако там не было прописано обязательство вводить свои войска в случае угроз, указывалось о запрете поставлять вооружение противнику. Иран не продавал "Шахеды" Украине, а Россия не поставляла оружие США, Израилю.
Однако, по словам Уса, чем больше у Ирана будет усиливаться ощущение, что Россия его бросила, тем больше вероятность, что эта страна может в перспективе наладить диалог с Украиной на тему продажи ей и поставки своих дронов-камикадзе, чтобы отомстить Кремлю за то, что он не пришел на помощь.
"У России уже нет тех возможностей, которые были раньше. Сначала был Асад, потом Мадуро, сейчас Хаменеи. Я бы еще вспомнил о ситуации в Карабахе. Ведь Россия хотела войны между Арменией и Азербайджаном, чтобы все бегали к ней решать эту проблему, но никто уже не бежит. Азербайджан больше связан с Турцией, а Армения выстроила хорошие взаимоотношения с Европой и США", – озвучил Ус.
Почему Кремль хочет долгой конфронтации на Ближнем Востоке?
Именно из-за войны, которую Россия ведет против Украины, как отметил аналитик, у нее уже исчерпались возможности поддерживать кого-то из своих союзников. Хотя он отмечает то, что Москва заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке держалась как можно дольше. Потому что для России еще будет означать повышение цен на нефть.
В субботу все началось, а в понедельник цена выросла до 83 долларов за баррель с 60. Цены на газ в Европе также выросли,
– напомнил Ус.
Главный консультант Нацинститута стратегических исследований подытожил, что Россия заинтересована в длительной конфронтации между США и Ираном, потому что это дает повышенные цены на энергоресурсы. Как следствие – Москва получает дополнительную прибыль, что является крайне важным для нее в условиях дефицита ее федерального бюджета.
Почему Россия не помогла Ирану?
Политолог Игорь Рейтерович считает, что Кремль сегодня не способен оказывать поддержку своим союзникам в отличие от бывшего СССР и на это есть несколько причин. В частности он озвучил о том, что Россия не имеет надлежащих ресурсов и авторитета, которые были у Советского Союза. Сегодня мир видит, что Москва не является надежным партнером.
Американский институт изучения войны указывает на то, что Путин оказался совсем не готовым активно реагировать на события, которые развернулись вокруг Ирана и стать на помощь этой стране. Причина этому, по словам аналитиков, ограниченные ресурсы России и асимметричный характер отношений между ней и Ираном. Там добавили, что Москва пытается искать баланс между тем, чтобы сохранить отношения с Тегераном и относить их Вашингтоном.