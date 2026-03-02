Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что все время после распада Советского Союза Россия только бросала своих партнеров или просто о них забывала. Говорится об Армении, Венесуэле, Сирии, а теперь Иране, есть и другие примеры, например, в Африке.

Почему Россия не могла помочь?

Игорь Рейтерович подчеркнул, что Владимир Путин постоянно пытался подражать Советскому Союзу. Однако СССР имел возможности помогать своим партнерам. Россия не может этого сделать. В частности, на это есть 2 причины.

Россия и близко на такое не способна. Потому что прежде всего она не обладает такими ресурсами, как Советский Союз. Во-вторых, нет такого авторитета, как в СССР. Там была идеология. Она была ужасной, человеконенавистнической, но извне она рассказывала, что все равны, все будет классно и так далее. СССР вкладывал миллиарды и продвигал эту идеологию. В России ничего такого нет,

– объяснил политолог.

По его словам, у России нет даже тех принципов осуществления внешней политики, которые были у Советского Союза. Поэтому очевидно, что Кремль не является надежным союзником.

Интересно, что политтехнолог Олег Постернак предположил, как на Владимира Путина повлияет война на Ближнем Востоке. Хотя Москва и Тегеран заключили стратегическое соглашение, однако Владимир Путин не помог иранскому режиму. Кремль не впервые "бросает" своих партнеров. Поэтому очевидно, что Россия теряет свои внешнеполитические позиции. Это влияет на ее имидж и поддержку со стороны союзников.

Как Россия отреагировала на события в Иране?