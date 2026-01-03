Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа в його соціальній мережі Truth Social.

Дивіться також Від водія автобуса до кривавого диктатора: хто такий Ніколас Мадуро

Де зараз перебуває Мадуро?

Ніколаса Мадуро сфотографували на борту авіаносця USS Iwo Jima. Відповідне фото з'явилося в мережі ввечері 3 січня. Зранку в суботу лідера Венесуели та його дружину затримали військові США, які здійснили сплановану операцію.



Ніколас Мадуро після затримання / Фото, опубліковане на сторінці Трампа

До слова, джерело Reuters у ЦРУ розповіло, що затримати Мадуро допомогли люди з його найближчого оточення. Вони давали американським силам дані, щоб відстежувати його до самого затримання. Одна людина з опозиції зазначила, що усунення президента є "внутрішньою роботою".