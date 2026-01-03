Про це пише 24 Канал з посиланням на джерела CNN. До будинку Мадуро та Флорес зайшли посеред ночі.

Як відбувалася операція із затримання Мадуро та його дружини?

Уночі в спальню Ніколаса Мадуро та Сілії Флорес зайшли американські військові, які отримали наказ захопити лідера Венесуели. Рейд було здійснено, коли пара спала. Затримання здійснив елітний підрозділ "Дельта", що є частиною армії США. Повідомляється, що жертв і постраждалих внаслідок операції немає.

Дехто з обізнаних джерел розповіли, що до складу команди рейдерів входили агенти ФБР. Наразі вони вирішують, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро доставлять до Нью-Йорка. Там йому висунуть звинувачення у федеральному суді Мангеттена.

Зазначимо! Кілька років спеціалісти працювали над обвинувальним актом проти Мадуро та деяких високопоставлених військових лідерів Венесуели. За словами генеральної прокурорки США Памели Бонді, лідер Венесуели "незабаром зіткнеться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі". Мадуро та спільників вважають "міжнародними наркоторговцями".

Що відомо про затримання Ніколаса Мадуро?