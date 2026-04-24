В міністерстві юстиції США розповіли, що Геннон Кен Ван Дайк міг заробити понад 400 тисяч доларів на ставках. А все тому, що знав, коли Америка захопить Мадуро.

Як американський військовий заробив на ставках на захоплення Мадуро?

Ван Дайк з 8 грудня 2025 року і щонайменше до 6 січня брав участь у плануванні та проведенні військової операції США з метою захоплення Ніколаса Мадуро. І використав свій доступ до секретної інформації, щоб розбагатіти.

Приблизно 26 грудня 2025 року Ван Дайк створив обліковий запис на Polymarket, поповнив його та почав торгувати на ринках, пов'язаних з Мадуро та Венесуелою. Загалом Ван Дайк зробив приблизно 13 ставок з 27 грудня 2025 року до вечора 26 січня,

– мовиться в повідомленні міністерства юстиції.

Військовий поставив близько 33 тисяч доларів на те, що війська США вторгнуться у Венесуелу до 31 січня 2026 року, а Мадуро втратить посаду.

Довідка. Наразі Ніколас Мадуро у бруклінській в'язниці.

Коли виграв гроші, американець відправив більшу частину до іноземного криптовалютного сховища, а потім вніс їх на щойно створений онлайн-брокерський рахунок. І намагався приховати свою особу, коли ця підозріла діяльність спливла у пресі.

"Приблизно 6 січня 2026 року Ван Дайк попросив Polymarket видалити свій обліковий запис, неправдиво стверджуючи, що він втратив доступ до адреси електронної пошти, з якою був пов'язаний цей обліковий запис. Того ж дня Ван Дайк змінив електронну адресу, зареєстровану в його обліковому записі на біржі криптовалют, на адресу електронної пошти, яка не була підписана на його ім'я, і ​​яку він створив приблизно 14 грудня 2025 року", – додали подробиці чиновники.

Тепер Ван Дайка звинувачують у порушенні закону про товарні біржі, у шахрайстві через електронні перекази і в незаконній грошовій операції. Це передбачає від 10 до 20 років тюрми за кожне порушення. Як покарають його за порушення військової таємниці – не відомо.

У ФБР заявили, що ніхто не стоїть вище закону.

Цікаво! Ван Дайк став першою особою, якій у США висунули звинувачення в інсайдерській торгівлі на ринку прогнозів, пише Wired. "Вже кілька місяців законодавці висловлюють занепокоєння з приводу високої ймовірності того, що політики та державні службовці можуть використовувати непублічну інформацію для отримання прибутку від торгів на таких платформах, як Polymarket і Kalshi, популярність яких за останній рік різко зросла", – мовиться в матеріалі.



Сам Polymarket заявив, що нібито виявив недоброчесного користувача, передав дані про нього владі та співпрацював зі слідством.

