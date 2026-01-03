Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника Державного секретаря США Крістофера Ландау.
Що заступник держсекретаря США каже про затримання Мадуро?
Президент США Дональд Трамп 3 січня відзначив успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.
Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау прокоментував подію.
Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він, нарешті, постане перед судом за свої злочини,
– написав він.
Водночас віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес вимагає надати докази того, що Мадуро живий, та повідомити, де він перебуває.
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
Нагадаємо, що зранку 3 січня у Венесуелі пролунала серія вибухів, очевидці показали кадри наслідків. Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії. За повідомленнями, пролунало щонайменше 7 вибухів.
Президент США Дональд Трамп заявив про масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.
Він анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго у Флориді, де оприлюднить деталі операції. Очікується, що вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).