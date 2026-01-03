Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника Державного секретаря США Крістофера Ландау.

Що заступник держсекретаря США каже про затримання Мадуро?

Президент США Дональд Трамп 3 січня відзначив успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау прокоментував подію.

Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він, нарешті, постане перед судом за свої злочини,

– написав він.

Водночас віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес вимагає надати докази того, що Мадуро живий, та повідомити, де він перебуває.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?