Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау.
Что заместитель госсекретаря США говорит о задержании Мадуро?
Президент США Дональд Трамп 3 января отметил успех миссии по захвату Мадуро. "Много хорошего планирования, много замечательных войск и замечательных людей", – сказал Трамп. "На самом деле это была блестящая операция", – говорит он.
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал событие.
Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед судом за свои преступления,
– написал он.
В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес требует предоставить доказательства того, что Мадуро жив, и сообщить, где он находится.
Что известно об операции США в Венесуэле?
Напомним, что утром 3 января в Венесуэле прогремела серия взрывов, очевидцы показали кадры последствий. После взрывов в Каракасе появились столбы дыма, а южная часть города, вблизи крупной военной базы, осталась без электроэнергии. По сообщениям, прозвучало по меньшей мере 7 взрывов.
Президент США Дональд Трамп заявил о масштабной операции против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе с женой был задержан и вывезен из страны.
Он анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго во Флориде, где обнародует детали операции. Ожидается, что она состоится в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).