Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя Государственного секретаря США Кристофера Ландау.

Что заместитель госсекретаря США говорит о задержании Мадуро?

Президент США Дональд Трамп 3 января отметил успех миссии по захвату Мадуро. "Много хорошего планирования, много замечательных войск и замечательных людей", – сказал Трамп. "На самом деле это была блестящая операция", – говорит он.

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау прокомментировал событие.

Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед судом за свои преступления,

– написал он.

В то же время вице-президент Венесуэлы Делси Родригес требует предоставить доказательства того, что Мадуро жив, и сообщить, где он находится.

Что известно об операции США в Венесуэле?