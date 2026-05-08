Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, додавши, що сам Путін попри все не планує згортати бойові дії в Україні. Саме це і є основною причиною, чому кремлівське коло хотіло б його позбутися.

Олігархи можуть почати діяти через силовиків

Зі слів політичного експерта, єдиною проблемою на шляху усунення Путіна для його оточення є наближеність до російського диктатора спецслужб. Це так зване силове крило російського диктатора. Зі слів Городницького, очільник Кремля намагається всюди розставляти саме силовиків, даючи їм високі посади з метою мати повний контроль над тим, що відбувається в "чутливих" регіонах.

"Днями була цікава ситуація, яка може пояснити, чому Путіну варто боятися. Сталася суперечка між головою Ради Федерації Матвієнко та найбільшим російським олігархом. Вона сказала, що треба профінансувати "сво", бо грошей нема і слід скинутися і дати непоганий куш. Їй відповіли, що прибутків нема, бо металургійна галузь зараз в мінусі, податки сплачуються, тож звідти й треба брати", – розповів Городницький.

Політичний експерт наголосив на тому, що в Росії справді нема грошей і економічна ситуація вкрай складна. Російські олігархи, за його переконанням, згуртовуватись і скидатися грошима на забаганки Путіна не будуть. Городницький припустив, що ймовірно вони оберуть для себе варіант за наявні кошти підкупити генералів, спецслужби.

Якщо їм запропонують декілька мільярдів доларів, посаду замість Путіна, то всі погодяться. Тому що там всі продажні. Путін зараз боїться всіх. Ймовірніше, що ми побачимо позитивне розв'язання цієї ситуації. Вона тільки загострюється,

– підкреслив Городницький.

З його слів, беручи до уваги стан російської олігархії, там вже замислюються над тим, що треба робити певні кроки, аби не втратити остаточно свої статки, адже російська економіка на тлі війни опинилась на межі. Городницький зауважив, що очікувати рішучих дій від них найближчим часом не варто, але дозріти до цього вони ймовірно зможуть.

Які дві події загострили паніку в Путіна?

А от голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, аналізуючи події в Росії, зазначив про те, що це країна переворотів, там диктатори не на виборах програють, а їх з кремлівських стін усувають.

З його слів, Путін вражений і досі не оговтався через ситуацію з Мадуро (президента Венесуели заарештували військові США), а згодом його добило те, як легко був знищений верховний іранський лідер Хаменеї внаслідок масованих ударів США та Ізраїлю по Тегерану.

Серед найближчого оточення Хаменеї були співробітники спецслужб. США та Ізраїль зламали іранську систему відеоспостереження, отримали доступ. А Москва цими відеокамерами просто "нафарширована". Зараз Путін зрозумів, що це може зіграти проти нього, тому що відстежували не тільки Хаменеї, а його охорону, радників. В нього загострилось відчуття небезпеки,

– впевнений Рибачук.

Зі слів голови аналітично-адвокаційної організації, небезпеку відчувають і російські генерали. Вони розуміють, що теж під прицілом і випадки їх ліквідації вже є навіть здавалося б у захищених регіонах Росії.

Рибачук звернув увагу на те, що сьогодні всі заступники колишнього російського міністра оборони Шойгу – заарештовані. Тому він ставить під сумнів версію європейської розвідки про те, що саме він може бути одним з організаторів перевороту в Росії.

"Але загроза від військових є і Путін боїться параду техніки, коли будуть пролітати літаки, стоятиме гул, що зверху може впасти дрон на нього. Він пам'ятає, як загинув президент Єгипту, коли прямо під час військового параду його розстріляли ті, хто повз нього проїжджав. Тому це і є основною причиною, чому на параді в Москві не буде техніки, бо росіяни її б нашкребли, якби треба було", – підсумував Рибачук.

Путіну посилили охорону

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що в Росії впроваджені додаткові безпекові заходи напередодні 9 травня, у тому числі довкола Путіна. Кремль називає офіційну причину цього – загрозу з боку України. А от версію про те, що охорону посилюють через ймовірний переворот або замах на Путіна він заперечив.

Нове коло ППО для Москви й блокування інернету

В російській столиці, а також у Санкт-Петербурзі планують на певний період повністю вимкнути мобільний інтернет. У Кремлі бояться, що 9 травня ці міста можуть опинитися під прицілом українських безпілотників. Тому вдаються до такого кроку, аргументуючи його вимушеним, аби унеможливити використання інтернету для навігації БпЛА.

Навколо Москви передбачили нове коло ППО. Крім того, для покращення захисту в столицю Росії перемістили частину російських підрозділів протиповітряної оборони з інших областей.