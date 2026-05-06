Про це 6 травня повідомило американське видання The Washington Post з посиланням на поінформоване джерело в російській владі.

Що відомо про розкол у Кремлі?

Експерти видання стверджують, що така критика є може бути проявом внутрішнього протистояння в кремлівських колах. Між командою Сергія Кирієнка, який очолює адміністрацію глави Росії, та силовиками ФСБ, де раніше будував кар'єру Путін.

Джерела відзначають, що посилення внутрішнього протистояння навколо Путіна перед парламентськими виборами 2026 року нагадує боротьбу за владу у Кремлі напередодні переобрання Єльцина у 1996 році.

У певному сенсі повторюється та сама історія. Кирієнко і його команда намагаються переконати Путіна, що він може утримати контроль над ситуацією в країні за допомогою політичних технологій. А 2-е Управління ФСБ (Служба із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом) намагається переконати Путіна, що єдиний спосіб стабілізувати ситуацію в країні – це жорстокі методи і посилення заходів,

– ідеться у матеріалі.

Із такими твердженням погодився і колишній російський олігарх Михайло Ходорковський, зазначивши, що між адміністрацією президента Росії та другим управлінням ФСБ існує відкритий конфлікт. За його словами, посилення впливу силовиків та "закручування гайок" викликає напругу, тоді як адміністрація намагається донести Путіну, що ситуація таки може вийти з-під контролю.

Видання вказує, що зовнішні прояви прихованого конфлікту навколо Путіна помітні через дедалі частіші критичні висловлювання представників влади.

Наприкінці квітня на конференції щодо проблем демографії глава Управління з громадських проєктів Кремля Сергій Новіков заявив, що суспільство вже втомилось від заборонної риторики, а подальші обмеження є недоречними.

Дещо раніше, всередині березня 2026 року, пропагандист і блогер-лояліст Ілля Ремесло, який багато років працював на Кремль, почав критикувати політику диктатора Путіна. Він припустив, що частина російської системи вже починає діяти проти Путіна, а ситуація дедалі більше нагадує останні роки Радянського Союзу. На думку Ремесла, Росія може повторити шлях СРСР, коли невдоволення всередині системи зрештою призвело до її краху.

Важливо! Нещодавно європейська розвідка повідомила про можливий переворот у Кремлі. За даними спецслужб, таку операцію може очолити ексміністр оборони Росії Сергій Шойгу. Саме він є досить важливою та впливовою фігурою, яка може становити ризик для стабільності влади.



Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів у коментарі 24 Каналу, що у оточенні Путіна точиться боротьба між ФСБ та банкірами (бізнесменами). Водночас він додав, що, імовірно, у Кремлі планують перезапустити уряд – тож більшість міністрів втратять свої посади. Зміни також можуть торкнутись і посади голови Центробанку Росії, зокрема Ельвіри Набіулліної. Також під ударом – клан Сергія Кірієнка.

Як економіка Росії страждає через війну?

Російські провідні видання повідомляють про зменшення владою підтримки малого та середнього бізнесу. Це відбувається через підвищення податкового навантаження. Відомо, що допомогу від держави у першому кварталі 2026 року отримали лише 92 тисячі підприємств, тоді як за цей період у минулому році їх було на 6% більше.

Водночас скоротився і обсяг грантів – аж на 53%. Аналітики припускають, що в разі продовження такої тенденції, інструмент підтримки й взагалі зникне вже через півтора року.

Наразі Кремль змінює свою економічну модель, тобто держава переходить до більш жорсткого фіскального контролю, а бізнес змушений самостійно покривати більшу частину витрат. Окрім того, доступ до ресурсів держави стає обмеженим. За таких умов, фінансове навантаження для підприємців зростатиме, а починати нові проєкти буде дедалі складніше.

На початку травня росіяни почали масово знімати готівку – відтік коштів з російських банків різко зріс. Відомо, що з 1 квітня по 5 травня обсяг готівки в обігу поза банками збільшився на 612 мільярдів рублів.