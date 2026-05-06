Чому і як урізали гранти для бізнесу в Росії?

Найбільше скоротилася так звана пряма фінансова підтримка – гранти, субсидії, лізинг та інвестиції в капітал. Її обсяг зменшився майже вдвічі: з 9,6 мільярдів рублів до 5,5 мільярдів, пише The Moscow Times.

Найбільший удар припав саме на грантові програми. Обсяг грантів скоротився на 53% – до 3,1 мільярдів рублів.

Аналітики попереджають: якщо така динаміка збережеться, цей інструмент підтримки може фактично зникнути вже протягом півтора року. До того ж, інші форми підтримок також скорочують:

обсяг позик зменшився на 19%;

інвестиції в капітал узагалі не надавалися з початку року (у 2025 році таких отримувачів було 43).

Крім того, уряд раніше скоротив фінансування державної програми підтримки бізнесу. Якщо у 2019 – 2024 роках на неї витратили 416,2 мільярдів рублів, то на 2025 – 2030 роки передбачено вже 329,5 мільярдів – на 21% менше.

Експерти пояснюють скорочення допомоги складною економічною ситуацією.

В умовах економічної нестабільності держава змушена перерозподіляти ресурси та фінансова підтримка малого та середнього бізнесу не в пріоритеті,

– каже GR-директор групи компаній "Михайлів та партнери" Олексій Хижняк.

За словами Хижняка, державна підтримка має критичне значення, адже вона дозволяє:

Запускати бізнес без боргів;

Тестувати нові ідеї;

Впроваджувати інновації;

Створювати робочі місця.

Він попереджає, що скорочення допомоги може призвести до падіння ділової активності та уповільнення економіки. За його словами, влада також свідомо ускладнює доступ до програм підтримки, щоб скоротити кількість отримувачів.

Що це означає?

Ситуація свідчить про зміну економічної моделі:

держава переходить від стимулювання до жорсткішого фіскального контролю;

бізнес змушений самостійно покривати більшу частину витрат;

доступ до ресурсів стає обмеженим.

Для підприємців це означає зростання фінансового навантаження, складніший старт нових проєктів, підвищення ризику закриття бізнесів.

Зауважте! Скорочення підтримки бізнесу разом із підвищенням податків створює для підприємців у Росії складні умови. Це не лише впливає на окремі компанії, а й формує довгострокові ризики для всієї економіки – від зниження активності до втрати потенціалу розвитку.

До слова, усе це відбувається після підвищення податків в Росії: з 1 січня 2026 року в Росії підвищили ПДВ з 20% до 22%, скасували пільги зі страхових внесків та розширили коло платників ПДВ для бізнесу на спрощеній системі.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також: підвищення вартості державних запозичень, падіння доходів російських підприємств; високий рівень облікової ставки.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк Росії утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– пише розвідка.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

Зауважте! Загалом ситуація з дефіцитом російського бюджету доволі відчайдушна, адже якщо зараз сума вже становить 4,6 трильйона, то на кінець року вона може сягнути 6 – 7 трильйонів рублів, каже Гетман.

