Як впали продажі бутильованої води в Росії?

Ще більш різке падіння демонструють окремі виробники, пише The Moscow Times.

У компанії "Кавмінводи" повідомили, що в першому кварталі продажі обвалилися одразу на 33,5% у річному вимірі. Там зазначають, що подібна тенденція характерна для всього ринку і пов’язана зі зниженням купівельної спроможності населення. Що кажуть експерти?

Заступник голови правління асоціації "Руспродсоюз" Дмитро Леонов пояснює, що росіяни дедалі частіше відмовляються від регулярної купівлі води на користь фільтрів для очищення водопровідної. Водночас генеральна директорка Спілки виробників соків, води та напоїв Алла Андрєєва зазначає, що споживачі стали значно чутливішими до цін і уважніше формують свій продуктовий кошик.

Ціни на воду продовжують зростати. За даними Росстату, у березні 2026 року середня вартість питної води досягла 43,7 рубля за літр, а мінеральної – 83,5 рубля. З початку року ціни зросли на 1,8% і 8,6% відповідно, а загалом за 2025 рік подорожчання в сегменті перевищило 10%.

Вода дорожчає через підвищення ПДВ з 20 до 22% на початку цього року, що призвело до збільшення вартості закупівлі сировини, комплектуючих та послуг,

– каже директор з маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василь Дмитрієв.

Попри це, експерти не виключають часткового відновлення попиту у разі покращення економічної ситуації. Водночас Дмитро Леонов припускає, що частина споживачів, які вже перейшли на фільтри, може більше не повернутися до регулярної купівлі бутильованої води.

Що це означає?

Люди починають економити навіть на базових товарах:

менше купують воду

шукають дешевші альтернативи

змінюють споживчі звички

Отже, скорочення продажів води –це не просто зміна попиту, а сигнал глибших економічних проблем. Якщо тренд збережеться, ринок може зіткнутися з довготривалим спадом і трансформацією споживчих звичок.

На чому ще економлять росіяни?

Політика Путіна змусила росіян економити не лише на розкішних покупках, але й на базових товарах, як їжа. Дані Ощадбанку показали, що падіння кількості закладів громадського харчування в січні було найбільшим з 2021 року, а витрати ресторанів досягли найнижчого рівня за три роки в листопаді-на початку грудня 2025 року, пише Reuters.

У лютому реальне зростання споживчих витрат вперше за два роки впало до нуля. Росія прогнозує економічне зростання на рівні 1,3% цього року після 1% у 2025 році, 4,9% у 2024 році та 4,1% у 2023 році. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання на рівні 0,8% на 2026 рік.

Дослідження центрального банку показало, що в 11 часових поясах Росії люди шукають дешевші варіанти: їжу у фастфуді або супермаркетах замість ресторанів, продукти харчування зі знижками в супермаркетах, ремонт автомобілів замість нових покупок, а також охолодження ринку житла.

Кількість закриття кафе та ресторанів у столиці у 2025 році зросла порівняно з 2024 роком, тоді як кількість точок продажу кави на винос продовжує зростати,

– повідомив центральний банк Росії.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

Зауважте! Загалом ситуація з дефіцитом російського бюджету доволі відчайдушна, адже якщо зараз сума вже становить 4,6 трильйона, то на кінець року вона може сягнути 6 – 7 трильйонів рублів, каже Гетман.

