Как упали продажи бутилированной воды в России?

Еще более резкое падение демонстрируют отдельные производители, пишет The Moscow Times.

Смотрите также "Магазины для бедных" становятся трендом в России и даже вытесняют супермаркеты

В компании "Кавминводы" сообщили, что в первом квартале продажи обвалились сразу на 33,5% в годовом измерении. Там отмечают, что подобная тенденция характерна для всего рынка и связана со снижением покупательной способности населения. Что говорят эксперты?

Заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов объясняет, что россияне все чаще отказываются от регулярной покупки воды в пользу фильтров для очистки водопроводной. В то же время генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева отмечает, что потребители стали значительно более чувствительными к ценам и внимательнее формируют свою продуктовую корзину.

Цены на воду продолжают расти. По данным Росстата, в марте 2026 года средняя стоимость питьевой воды достигла 43,7 рубля за литр, а минеральной – 83,5 рубля. С начала года цены выросли на 1,8% и 8,6% соответственно, а в целом за 2025 год подорожание в сегменте превысило 10%.

Вода дорожает из-за повышения НДС с 20 до 22% в начале этого года, что привело к увеличению стоимости закупки сырья, комплектующих и услуг,

– говорит директор по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василий Дмитриев.

Несмотря на это, эксперты не исключают частичного восстановления спроса в случае улучшения экономической ситуации. В то же время Дмитрий Леонов предполагает, что часть потребителей, которые уже перешли на фильтры, может больше не вернуться к регулярной покупке бутилированной воды.

Что это означает?

Люди начинают экономить даже на базовых товарах:

меньше покупают воду

ищут более дешевые альтернативы

меняют потребительские привычки

Итак, сокращение продаж воды –это не просто изменение спроса, а сигнал более глубоких экономических проблем. Если тренд сохранится, рынок может столкнуться с долговременным спадом и трансформацией потребительских привычек.

На чем еще экономят россияне?

Политика Путина заставила россиян экономить не только на роскошных покупках, но и на базовых товарах, как еда. Данные Сбербанка показали, что падение количества заведений общественного питания в январе было крупнейшим с 2021 года, а расходы ресторанов достигли самого низкого уровня за три года в ноябре-начале декабря 2025 года, пишет Reuters.

В феврале реальный рост потребительских расходов впервые за два года упал до нуля. Россия прогнозирует экономический рост на уровне 1,3% в этом году после 1% в 2025 году, 4,9% в 2024 году и 4,1% в 2023 году. Международный валютный фонд прогнозирует рост на уровне 0,8% на 2026 год.

Исследование центрального банка показало, что в 11 часовых поясах России люди ищут более дешевые варианты: еду в фастфуде или супермаркетах вместо ресторанов, продукты питания со скидками в супермаркетах, ремонт автомобилей вместо новых покупок, а также охлаждение рынка жилья.

Количество закрытия кафе и ресторанов в столице в 2025 году выросло по сравнению с 2024 годом, тогда как количество точек продажи кофе на вынос продолжает расти,

– сообщил центральный банк России.

Как дефицит бюджета России растет несмотря на дополнительные доходы?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала заявил, что определенный промежуток времени – где-то более месяца – Россия могла получать дополнительные доходы от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке. И сейчас это некоторое время она будет продолжать зарабатывать на этом.

Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Но на фоне общего дефицита бюджета, в частности за период января-марта 2026 года, который уже превысил 4,5 триллиона рублей, это капля в море.

То есть даже если россияне получат дополнительные 5 – 10 миллиардов долларов, то тратят они гораздо больше.

Поэтому следует понимать, что если конфликт на Ближнем Востоке будет "затихать" в ближайшие недели и месяцы, то Россия сможет получить небольшую сумму от продажи нефти, которая никак не повлияет на экономическую ситуацию в стране,

– объясняет Гетман.

Именно поэтому для Украины важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не затягивался и не длился год, а то и больше. В противном случае, это может спасать российский бюджет из-за роста стоимости нефти, которая тогда может достичь около 100 долларов за баррель.

А если все закончится в ближайшее время, то нефть наоборот упадет до отметки 70 долларов за баррель, а санкции в отношении российской нефти вернутся,

– говорит экономист.

Заметьте! В целом ситуация с дефицитом российского бюджета довольно отчаянная, ведь если сейчас сумма уже составляет 4,6 триллиона, то на конец года она может достичь 6 – 7 триллионов рублей, говорит Гетман.

Какие проблемы имеет бизнес России?