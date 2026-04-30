Чому і як обвалились прибутки компаній в Росії?

Фінансові показники російських компаній різко погіршуються на початку 2026 року, пише The Moscow Times.

За даними Росстату, у січні – лютому сукупний сальдований фінансовий результат бізнесу становив 3,4 трильйони рублів – це на 33,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це один із найглибших спадів за останні роки. Подібне падіння фіксувалося лише у кризові періоди 2008, 2014, 2017 та 2022 років. Навіть під час пандемії 2020 року скорочення було значно м’якшим.

Аналітики зазначають, що проблема охоплює майже всі ключові сектори. Найбільше просіли:

обробна промисловість – майже мінус 45%;

видобувний сектор – мінус 32%;

агросектор – мінус 38,5%;

Частка прибуткових компаній також знизилася – до 63,1% проти 68,1% роком раніше. Як пояснює аналітик Володимир Чернов, сальдований прибуток фактично відображає стан усієї економіки:

Судячи зі зниження результату, проблеми наростають у більшості галузей, не пов'язаних із війною та ЖКГ,

– каже експерт

Додатковий тиск створюють уповільнення економіки, високі ставки кредитів, податкове навантаження та падіння попиту. За оцінками експертів, бізнес також стикається з дефіцитом обігових коштів і зростанням витрат.

Бізнес йде "в тінь": що каже розвідка?

За підсумками І кварталу 2026 року надходження від малого підприємництва та самозайнятих скоротилися приблизно до 7,5 мільярдів доларів – мінус 16% у річному вимірі. Міністерство фінансів Росії оцінює падіння ще глибшим – до 22%, пише СЗРУ.

Причина – різке посилення фіскального тиску. На початку року було:

Підвищено ПДВ; Скасовано частину пільг зі страхових внесків; Знижено поріг доходів для спрощеної системи.

Очікуваного ефекту це не дало. Замість зростання надходжень бізнес почав адаптуватися через дроблення компаній, приховування доходів та вихід із реєстрів.

Патентна система показала навіть від’ємний результат – мінус 20 мільйонів доларів. Надходження за спрощеною системою впали приблизно на 9%, до 2,1 мільярдів доларів.

Логіка Кремля – тиснути далі. Але чим жорсткіший фіскальний контроль, тим глибше бізнес ховається в тінь. Коло замкнулося: реформи, покликані наповнити бюджет, його спустошують,

– кажуть у розвідці.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Які проблеми має бізнес Росії?