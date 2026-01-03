Про це пише 24 Канал із посиланням на VPI Tv.
Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія
Що відомо про удари по Венесуелі?
У столиці Венесуели Каракасі 3 січня пролунали вибухи в різних точках міста. Очевидці показали перші кадри наслідків удару.
По Венесуелі завдали удару 3 січня: дивіться відео
Вибухи прогриміли у Венесуелі: дивіться відео
У Венесуелі помітили гелікоптери: дивіться відео
Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії.
Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі, намагаючись змусити президента Ніколаса Мадуро піти у відставку. OSINT-спільноти припускають, що на опублікованих кадрах видно американські гелікоптери CH-47G "Чінук" спеціальних операцій армії США, ймовірно, 160-го полку авіації спеціальних операцій (SOAR).