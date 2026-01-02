Про це він заявив в інтерв'ю, фрагменти якого спочатку з'явилися в мексиканському виданні La Jornada, а згодом були показані в ефірі державного телебачення Венесуели. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Як Мадуро висловився про співпрацю зі США?
У Венесуелі відкриті до переговорів, якщо Вашингтон справді налаштований на серйозну співпрацю. Зокрема, йдеться про можливу угоду у сфері протидії наркотрафіку.
Також Ніколас Мадуро наголосив, що у разі зацікавленості США у венесуельській нафті країна готова приймати американські інвестиції за аналогією з уже наявною співпрацею з компанією Chevron, без обмежень у часі чи форматі.
Водночас венесуельський лідер висловив переконання, що справжня мета Сполучених Штатів полягає у встановленні контролю над природними багатствами Венесуели.
Яка мета Сполучених Штатів? Вони це сказали: захопити всю нафту Венесуели… золото, рідкісні землі,
– переконаний Мадуро.
Він також заперечив звинувачення щодо недостатньої боротьби з наркокартелями. Президент Венесуели підкреслив, що влада спрямовує значні фінансові ресурси на підтримку правоохоронних органів, армії та проведення спеціальних операцій.
За його твердженням, ситуація ускладнюється тим, що з боку Колумбії прикордонні території фактично залишаються без належного військового та поліційного контролю.
За словами президента, Венесуела створила три спеціальні зони вздовж усього 2200-кілометрового кордону з Колумбією, однак жодної реальної взаємодії з колумбійською стороною немає, тож усю роботу доводиться виконувати самостійно.
Окрім цього, Мадуро звернувся безпосередньо до громадян США, закликавши їх замислитися над тим, чи є дії американської влади етичними, моральними та такими, що відповідають християнським цінностям.
Він також наголосив, що венесуельський народ ставиться до американців як до братньої нації та запевнив, що у Венесуелі діє дружній до США уряд.
Мадуро додав, що добре знайомий зі Сполученими Штатами, адже багато подорожував різними містами країни, зокрема Нью-Йорком, Бостоном, Балтимором, Філадельфією та Нью-Джерсі.
Що цьому передувало?
У грудні Дональд Трамп розпорядився запровадити жорстку морську блокаду для всіх нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та прямують до Венесуели або виходять із її територіальних вод. Окрім цього, президент США оголосив владу Ніколаса Мадуро "іноземною терористичною організацією".
Невдовзі після таких заяв венесуельський уряд ухвалив рішення залучити військово-морські сили для охорони та супроводу суден із нафтопродуктами.
А вже 30 грудня Сполучені Штати вперше завдали удару по об'єкту на території Венесуели, який американська сторона вважає пов'язаним із наркотрафіком. У результаті атаки було пошкоджено портову інфраструктуру.