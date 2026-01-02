Про це він заявив в інтерв'ю, фрагменти якого спочатку з'явилися в мексиканському виданні La Jornada, а згодом були показані в ефірі державного телебачення Венесуели. Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

До теми США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Як Мадуро висловився про співпрацю зі США?

У Венесуелі відкриті до переговорів, якщо Вашингтон справді налаштований на серйозну співпрацю. Зокрема, йдеться про можливу угоду у сфері протидії наркотрафіку.

Також Ніколас Мадуро наголосив, що у разі зацікавленості США у венесуельській нафті країна готова приймати американські інвестиції за аналогією з уже наявною співпрацею з компанією Chevron, без обмежень у часі чи форматі.

Водночас венесуельський лідер висловив переконання, що справжня мета Сполучених Штатів полягає у встановленні контролю над природними багатствами Венесуели.

Яка мета Сполучених Штатів? Вони це сказали: захопити всю нафту Венесуели… золото, рідкісні землі,

– переконаний Мадуро.

Він також заперечив звинувачення щодо недостатньої боротьби з наркокартелями. Президент Венесуели підкреслив, що влада спрямовує значні фінансові ресурси на підтримку правоохоронних органів, армії та проведення спеціальних операцій.

За його твердженням, ситуація ускладнюється тим, що з боку Колумбії прикордонні території фактично залишаються без належного військового та поліційного контролю.

За словами президента, Венесуела створила три спеціальні зони вздовж усього 2200-кілометрового кордону з Колумбією, однак жодної реальної взаємодії з колумбійською стороною немає, тож усю роботу доводиться виконувати самостійно.

Окрім цього, Мадуро звернувся безпосередньо до громадян США, закликавши їх замислитися над тим, чи є дії американської влади етичними, моральними та такими, що відповідають християнським цінностям.

Він також наголосив, що венесуельський народ ставиться до американців як до братньої нації та запевнив, що у Венесуелі діє дружній до США уряд.

Мадуро додав, що добре знайомий зі Сполученими Штатами, адже багато подорожував різними містами країни, зокрема Нью-Йорком, Бостоном, Балтимором, Філадельфією та Нью-Джерсі.

Що цьому передувало?