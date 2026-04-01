Кремлівський диктатор, ймовірно, намагається створити видимість власної присутності на подіях у Росії різної величини, проте є нюанс. Колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що він зараз намагається менше говорити про війну.

"Проблема не в тому, що ми бачимо Путіна рідше (на публічних виступах – 24 Канал), а в тому, що це не той Путін, якого ми знаємо", – сказав ексагент КДБ.

Що змінилось в діях Путіна?

Сергій Жирнов зауважив, що російський диктатор зараз намагається менше говорити про війну. Натомість він більше зосередився на погіршенні ситуації всередині Росії.

Путін і далі акцентує на тому, що прагне відключити Telegram. Мовляв, це ворожий ресурс.

Йому намагаються пояснити, якщо він це зробить, то ситуація на фронті у росіян погіршиться, адже росіяни не мають власного зв'язку там,

– підкреслив Жирнов.

Однак це, ймовірно, не турбує кремлівського диктатора, адже він зосереджений на власній безпеці. Все тому, що Telegram може стати майданчиком, де легко організовувати бунти проти російської влади.

Крім того, на російського диктатора справило враження викрадення Дональдом Трампом Ніколаса Мадуро та вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Це могло стати сигналом для Кремля.

Крім того, на російського диктатора справило враження викрадення Дональдом Трампом Ніколаса Мадуро та вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Це могло стати сигналом для Кремля.

"Коли у Трампа запитували, чи США наступним планують викрадення Путіна, то він сказав, що поки у цьому немає сенсу. Це, напевно, злякало Путіна, адже він (американський президент – 24 Канал) не запевнив, що цього точно не станеться", – додав ексагент КДБ.

Які Путіна виникли внутрішні проблеми?