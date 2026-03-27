Водночас частка росіян, які відкрито не довіряють Кремлю, досягла максимуму за останні роки. Про це повідомляє Bloomberg.

Чому довіра до Путіна різко впала?

Рівень довіри до Володимира Путіна у Росії знизився до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними державного центру ВЦИОМ, частка росіян, які довіряють диктатору, знизилася приблизно до 75%. Це найнижчий показник із лютого 2022 року – періоду перед початком вторгнення.

Водночас зростає і рівень недовіри. Близько 20,1% респондентів заявили, що не довіряють російському лідеру, а 18,3% не схвалюють його діяльність – це найвищі негативні показники за весь час війни.

Експерти пов’язують таку тенденцію із затяжним характером війни проти України, яка триває вже понад чотири роки, а також із погіршенням економічної ситуації в країні. Санкції, падіння доходів і зростання витрат на війну дедалі більше впливають на повсякденне життя росіян.

Крім того, опитування показують зміну суспільних настроїв: дедалі більше громадян схиляються до ідеї мирних переговорів. За окремими даними, близько двох третин росіян підтримують необхідність завершення війни дипломатичним шляхом. Ключовим фактором падіння рейтингів є саме "втома від війни". За їхніми словами, росіяни дедалі більше зосереджені на виживанні в умовах економічного тиску, що поступово підточує підтримку влади.

Попри це, рівень підтримки Путіна все ще залишається відносно високим у порівнянні з багатьма іншими світовими лідерами. Однак тенденція до зниження може свідчити про поступове ослаблення суспільної консолідації навколо Кремля на тлі затяжної війни.

