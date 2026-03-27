В то же время доля россиян, которые открыто не доверяют Кремлю, достигла максимума за последние годы. Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Украина сорвала план Путина зарабатывать на войне в Иране

Почему доверие к Путину резко упало?

Уровень доверия к Владимиру Путину в России снизился до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно данным государственного центра ВЦИОМ, доля россиян, которые доверяют диктатору, снизилась примерно до 75%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года – периода перед началом вторжения.

В то же время растет и уровень недоверия. Около 20,1% респондентов заявили, что не доверяют российскому лидеру, а 18,3% не одобряют его деятельность – это самые высокие негативные показатели за все время войны.

Эксперты связывают такую тенденцию с затяжным характером войны против Украины, которая длится уже более четырех лет, а также с ухудшением экономической ситуации в стране. Санкции, падение доходов и рост расходов на войну все больше влияют на повседневную жизнь россиян.

Кроме того, опросы показывают изменение общественных настроений: все больше граждан склоняются к идее мирных переговоров. По отдельным данным, около двух третей россиян поддерживают необходимость завершения войны дипломатическим путем. Ключевым фактором падения рейтингов является именно "усталость от войны". По их словам, россияне все больше сосредоточены на выживании в условиях экономического давления, что постепенно подтачивает поддержку власти.

Несмотря на это, уровень поддержки Путина все еще остается относительно высоким по сравнению со многими другими мировыми лидерами. Однако тенденция к снижению может свидетельствовать о постепенном ослаблении общественной консолидации вокруг Кремля на фоне затяжной войны.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости