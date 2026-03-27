В то же время доля россиян, которые открыто не доверяют Кремлю, достигла максимума за последние годы. Об этом сообщает Bloomberg.
Почему доверие к Путину резко упало?
Уровень доверия к Владимиру Путину в России снизился до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Согласно данным государственного центра ВЦИОМ, доля россиян, которые доверяют диктатору, снизилась примерно до 75%. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года – периода перед началом вторжения.
В то же время растет и уровень недоверия. Около 20,1% респондентов заявили, что не доверяют российскому лидеру, а 18,3% не одобряют его деятельность – это самые высокие негативные показатели за все время войны.
Эксперты связывают такую тенденцию с затяжным характером войны против Украины, которая длится уже более четырех лет, а также с ухудшением экономической ситуации в стране. Санкции, падение доходов и рост расходов на войну все больше влияют на повседневную жизнь россиян.
Кроме того, опросы показывают изменение общественных настроений: все больше граждан склоняются к идее мирных переговоров. По отдельным данным, около двух третей россиян поддерживают необходимость завершения войны дипломатическим путем. Ключевым фактором падения рейтингов является именно "усталость от войны". По их словам, россияне все больше сосредоточены на выживании в условиях экономического давления, что постепенно подтачивает поддержку власти.
Несмотря на это, уровень поддержки Путина все еще остается относительно высоким по сравнению со многими другими мировыми лидерами. Однако тенденция к снижению может свидетельствовать о постепенном ослаблении общественной консолидации вокруг Кремля на фоне затяжной войны.
Проблемы россиян из-за войны: последние новости
Россия выделила втрое больше средств на развитие инфраструктуры оккупированных территорий Украины, чем на 20 собственных регионов, за 2024 – 2026 годы. С 2023 года на строительство и обслуживание железнодорожной сети на ВОТ потрачено около 425 миллионов долларов, а также объявлены тендеры для трассы "Новороссия".
Путин предложил российским олигархам добровольно финансировать войну против Украины во время закрытой встречи. Идея привлечения средств путем размещения военных облигаций была предложена главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Кремль готовится к возможным внутренним изменениям, тестируя сценарии нестабильности, включая подрыв критической инфраструктуры. Российская власть усиливает контроль, ограничивая доступ к интернету и запрещая митинги, чтобы сохранить свое влияние на фоне экономических проблем.