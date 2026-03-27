Соответствующие данные приводит Reuters.

Сколько Россия могла инвестировать в ВОТ?

Агентство подсчитало, что за два года Россия направила около 11,8 миллиарда долларов на развитие оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Эти бюджетные расходы почти в три раза превысили сумму для аналогичных программ для 20 российских регионов.

Журналисты обработали спутниковые снимки, где зафиксированы масштабные строительные работы и тендеры. Согласно этим данным, в 2022 – 2025 годах работы продолжались на оккупированных территориях и прилегающих к ним регионах России. Там отремонтировали или модернизировали более 2 500 километров железных дорог и автодорог.

Известно, что только с 2023 года Россия потратила около 425 миллионов долларов на строительство и обслуживание железнодорожной сети на ВОТ.

Центральным проектом является главная линия, которая соединит юг России с Крымом через оккупированные территории,

– добавляет издание со ссылкой на Кремль.

Россия также объявила не менее 20 тендеров на более 214 миллионов долларов для строительства федеральной автомагистрали "Новороссия". На нее российский Минтранс решил дополнительно выделить 123 миллиона долларов.

По оценкам агентства, оккупанты уже завершили большую часть 100-километрового участка между Таганрогом и Мангушем, что в Донецкой области. Также строится объездная в Мариуполе.

Эксперт ISW Каролина Хирд отметила изданию, что масштабы вложений россиян свидетельствуют о намерении Кремля закрепиться на оккупированных территориях и не возвращать их Украине.

